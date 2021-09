Nejdravější hráč extraligy. V hokeji musí nastat změny, říká Dědek

Od konkurence šikovně přetáhl zajímavé posily a vyhlašuje: „Věřím, že budeme plnit roli jednoho z favoritů. Skončit bez medaile by byl neúspěch.“

Extraliga startuje za čtyři dny.

Vstoupí do ní tým podle vašeho gusta?

Jsme spokojení. Čeká nás hodně práce, ale mužstvo už sílu má. Jeho složení jsme na rozdíl od loňska hodně ovlivnili. Představy můžou být lepší, ale pro začátek sezony jsme připravení.

Kolik energie a financí posílení Dynama stálo?

Máme na to lidi, pracujeme na tom celou sezonu a nečekáme na poslední chvíli. Trenéři se skautem a sportovním ředitelem systematicky kádr doplňují a budou doplňovat. A peníze to nějaké stojí, ale není to o tolik víc než dříve. Děláme to efektivněji, nechceme měnit tolik hráčů.

Vážně? Z lepších extraligových adres se ozývá: S Dynamem jsme se nechtěli o hráče přetahovat.

Ale takhle to není. Jde o zacházení s hráči. Ti k nám nešli, protože jsme jim dali vyšší nabídku, ale protože ve svých klubech žádnou nedostali nebo se s nimi nejednalo fér. Je normální, že vám agent pošle nabídku na volného hráče. My navíc sami sledujeme hráče, kterým jinde končí smlouvy. A když si ho vytipujeme, projevíme zájem. Jednu věc bychom u nás nechtěli.

Jakou?

Kluby někdy vlastní hráče upozaďují před těmi novými. Proto jsme třeba prodloužili kontrakt s útočníkem Poulíčkem, i když měl smlouvu i na tuto sezonu. Nechtěli jsme, aby to dospělo do situace jako jinde. Jednáme na férovku. Když máme zájem, uzavřeme dlouhodobější kontrakt na tři roky. A nepřeplácíme. Hráči Kaše nebo Chlapík jsou za jiné peníze. Jednoho z nich jsme kvůli tomu i odmítli.

Pardubice se po vašem příchodu nestaly nejlukrativnějším hokejovým místem v zemi?

To ne. Vstupuje do toho i to, že hráč chce změnu. Vidí ambice nebo serióznější jednání. Není to jen o tom, že mu sportovní ředitel nabídne smlouvu.

Extraliga se rozšiřuje, vrací se přímý sestup. Bylo poznat, že na trhu vzrostla poptávka?

Ano, Kladno vzalo šest Kanaďanů, protože jiní dobří hráči nejsou. Ti odcházejí do Finska, Švédska nebo jiných lig, což je jeden z problémů českého hokeje. Jasně, místo dobrých hráčů můžou nastoupit mladí, ale s nimi zase nemáte atraktivní soutěž. Je nutné začít od toho, aby nejvyšší soutěž byla co nejatraktivnější. I děti pak k hokeji získají úplně jiný vztah. Rodiče je přivedou na zimák, protože budou vědět, že to tam funguje. A třeba je to jednou může i uživit.

Většina posil – třeba Košťálek nebo Musil – jsou plejeři, kteří ještě mohou výkonnostně růst. Byl to záměr?

Určitě ano. Třeba Musil byl horké zboží. Za poslední dva roky udělal spoustu práce, vyhlédli jsme si ho, končila mu smlouva, k Pardubicím má rodinné vazby. Košťálek je zase dlouhodobě jeden z nejlepších obránců extraligy. Mám radost i za Ciencialu nebo Říčku, což je pracant, který má hodně za sebou, ale ve Spartě trochu ztrácel dech. Taky jsme se domluvili s Frodlem, takže máme i dva kvalitní gólmany.

Po cizincích jste se nepoohlíželi?

Není naší prioritou z nich postavit tým. Tou jsou Češi a odchovanci, na kterých chceme stavět. Naše mládež byla, je a bude kvalitní. Pardubice byla vždycky dobrá adresa, a až ji oprášíme od toho, co se tam dělo poslední roky, bude ještě lepší.

Daří se to?

Je to jediný klub, který nikdy nespadl z nejvyšší soutěže. Silná značka se stoletou historií, kde vyrostly legendy. Klubu nepřidá, že se čtyři z pěti let hrálo o udržení a mezitím se měnili majitelé, sportovní ředitelé a manažeři. Myslím ale, že teď je klub vnímaný jinak. Musí se s ním zase počítat a sám cítím, že jsou za to rádi i sponzoři. Marketingově to pomáhá i celé extralize, sledovanost Dynama je obrovská.

Jak jste se vlastně rozkoukal v hokejovém prostředí?

Každé sdružení či svaz funguje docela obdobně. Je to trošku šlendrián. Sžiju se s tím, ale nejsem s tím ztotožněn. Jsem zvyklý z firemní kultury, kde jsou jasně nastavená pravidla. Věřím, že se to do budoucna zlepší.

Stále vás štve, že se vaše firma Relmost neúspěšně ucházela o marketingová práva na extraligu?

Naopak! Naším vstupem do boje o práva jsme hokeji pomohli. Někteří majitelé klubů mi i poděkovali, protože jsme díky konkurenční nabídce přinesli do českého hokeje během následujících pěti let nové smlouvy za 400 milionů korun. Bez nás by Česká televize v budoucnu nevysílala extraligu. Někteří lidé pochopili, že se věci se znalostmi dají dělat jinak. Samozřejmě další věcí je, zda jsme boj vyhráli, nebo prohráli. Jedná se o věci, které chtějí čas. Česká republika je malá a vzájemné vlivy jsou značné. Na to je potřeba se příště připravit, teď bych to ale nerad víc komentoval.

Chcete s agenturou BPA o práva soutěžit i v budoucnu?

Věřím, že bude profesionální APK (Asociace profesionálních klubů) jako na Západě a bude si tendrovat marketing sama. Možná dostane část správy práv nějaká agentura, ale chceme, aby nejvíc peněz šlo přímo do APK, která je následně bude rozdělovat.

Spěje to k tomu, aby si kluby řídily extraligu samy?

Ano, profesionální APK je jeden z cílů. Kroky k tomu už začaly a další se budou dít brzy.

Sportovně český hokej nevzkvétá. Jak je na tom podle vás ekonomicky?

Stagnuje. Jednou z nutných změn právě je, že APK bude profesionální. Ukázalo se, že peněz do hokeje může a má téct více. Pro jeho rozvoj je to strašně důležité. Nejde jen o extraligu, ale i o národní týmy nebo mládež. Jak dlouho nemáme medaili z juniorského šampionátu?

Od ledna 2005.

Je logické, že setrvačností se k tomu už přidal i seniorský výběr. Nemám rád výmluvy, zjevně se musíme vrátit k věcem, které fungovaly dřív, jako byla tréninková střediska mládeže. Je potřeba do toho nějak sáhnout. Špatně pracujícího ředitele přece nenecháte ve firmě pět let.

Narážíte na konkrétní osoby?

Jsou to spíš systémové věci. Když nemám dlouhodobě úspěch, položím funkci sám nebo to mají udělat lidé, kteří mají možnost něco ovlivnit. Věci se ale nezlepšují a naopak vidíme rozdíly, že junioři neprohrávají o gól, ale o deset. Nechci kritizovat hokej, nejsem v něm dlouho. Vidím ale, že změny musí nastat.

Máte nápad jaké?

Několik jich mám. Nebudu je ale ventilovat přes média. Nejprve je musíme realizovat.

V klubu?

Nejen tam, ale i celkově. Je to jedno s druhým. Některé věci se pomaličku dějí, třeba to bude téma pro další rozhovor.

Věříte, že hokeji bude po covidové sezoně zase líp?

Zatím to vypadá dobře, ale sledujeme situaci ve světě, kde ze dne na den mohou přijít ostré restrikce. Věříme ale, že se vrátí diváci. Od mého vstupu do Dynama jsem je na tribunách neviděl. Nebo pouze v minimální míře.

Cítíte od nich dál podporu, že klub můžete vrátit do špičky?

Bylo by špatné, kdybychom klub nezvedali po tom, co se v něm dělo. Věřím, že pardubičtí fanoušci to vidí a máme jejich důvěru.

Jak se o to snažíte?

Chodím na tiskové konference, aktivně za klub vystupuju. Jsem pyšný majitel Dynama a nebudu se schovávat. Pokud to tak někdo má, nevidím důvod, proč hokejový klub kupuje. S fanoušky nemám problém. A vidím, že se jim to líbí.