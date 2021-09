Přišel jsem do Pardubic hrát o mistrovský titul, hlásí brankář Frodl

V pátek večer však bude proti Západočechům vůbec poprvé v extralize stát jako soupeř. V létě totiž přestoupil do Dynama, které v 18 hodin právě Plzeň vyzve doma v prvním zápase nové sezony.

Pardubice - Plzeň Pátek 18.00 online

„Moc se těším, ale to hlavně díky tomu, že jde o první utkání v nové sezoně, v novém klubu, po dlouhé době před fanoušky... To, že hrajeme zrovna s Plzní, je jen přidaná hodnota. Kdybychom proti ní nastoupili třeba až v sedmém kole, možná bych to prožíval víc,“ uvažuje Frodl.



Plzeň v létě opustila její ikona Milan Gulaš, jenž zamířil do Českých Budějovic, v první řadě se tak mluví o velikém oslabení. Na druhou stranu však bude dres Škodovky oblékat například exliberecký Michal Bulíř a smlouvu do konce září má podepsanou zkušený gólman Dominik Furch.

„Plzeň je pořád kvalitní mužstvo. Přišli hráči, kteří mají něco za sebou, já tam plno kluků znám a vím, co v nich je. Plzeň má sice nové trenéry (Václava Baďoučka a Miloše Říhu ml.), ale pořád hraje dost náročný styl hokeje s hodně napadáním. Čeká nás těžký soupeř a jsme si toho vědomi,“ neskrývá Frodl.

Nové spoluhráče v utkání proti svému bývalému zaměstnavateli i náležitě motivuje. „Už jsem tam v kabině na tabuli vypsal nějakou částku,“ usmívá se.

Zvážní však ve chvíli, kdy přijde na přetřes jeho pozice v Dynamu. „Řeknu to takhle: Vím, co se ode mě čeká, a jsem na to připravený. Přišel jsem do Pardubic hrát o titul, mám takové výzvy rád a nebojím se. Chci odchytat co nejvíc zápasů a držet se nahoře. Svoji pozici vnímám, nepřišel jsem sem dělat jasnou dvojku a jsem s tím naprosto sžitý,“ vyhlašuje pětadvacetiletý gólman.

Pod tlak jej nedostává ani to, že za ním na šanci čeká o dva roky mladší Milan Klouček, jenž loni prožil velmi vydařený závěr sezony. „Kloudy měl neskutečná čísla, troufnu si tvrdit, že právě on dostal Pardubice do čtvrtfinále,“ smeká Frodl.



„Jestli chcete mít dobrý tým, musíte mít dva kvalitní gólmany. S Milanem jsme dobří kamarádi, to je základ. Minuty v bráně si budeme navzájem přát, což by se mělo přenést na výkony celého týmu,“ dodává. Začínat v bráně bude Frodl, a to i kvůli Kloučkově zranění v letní přípravě.

Dynamo má však před sebou velmi náročný program. Už v neděli jede do Mladé Boleslavi, pak do Pardubic zamíří Sparta (úterý od 17.20), ve čtvrtek zase zápas v Brně...

„Připomíná to spíš konec sezony než začátek,“ přemítá Frodl. „Je to ale úplně jedno, útočíme na medaile a musíme porážet všechny. Paradoxně jsou těžší týmy na začátek lepší, bude se hrát vyrovnaný hokej. Kdyby přijel třeba Zlín, budeme hned od začátku muset jasně tvořit hru,“ uvažuje.

Frodl je pohodář, hlavu mu tak příliš nezatěžují ani nová pravidla pro gólmany. Od letošní sezony nebude moci hrát s pukem za bránou mimo vymezený prostor a přerušovat hru, pokud alespoň částečně nebude v brankovišti, stejně jako v NHL.

Jiná věc ale je, jak v bráně vypadá. Pro nový ročník si vybral kompletně černou výstroj, jenže sponzor byl jiného názoru. Na betonech tak Frodlovi i kolegovi Kloučkovi přistála výrazná žlutá reklama. „Bez komentáře,“ opáčí.