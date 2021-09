Třinecké železárny opravují vysokou pec. Podívejte se dovnitř

V srpnu se totiž její nepřetržitý provoz po dvou desítkách let od poslední modernizace zastavil a pec se dočkala generální opravy. Její náklady se vyšplhají až na 650 milionů korun.

„Generální oprava spočívá v tom, že pec odstavíme, vypustíme zbytky surového železa, vytrháme veškeré chladicí a izolační bloky, ty se nahradí, udělají se nové plynovody a po 62 dnech se pec opět zprovozní a jede se dál,“ popsal výrobní ředitel třinecké hutě Česlav Marek opravu.

Už jen samotné odstavení pece a její příprava na generální opravu přitom nejsou nic jednoduchého. Při výrobě přesahují teploty v nístěji – místě, kde se železná ruda taví – tisíc stupňů Celsia. Tavící se železo tak může připomínat jícen sopky.

„Teplota v peci byla kolem 1 400 stupňů Celsia, struska je ještě teplejší. Na konci, po odstavení pece, zůstal na dně pece zhruba stotunový slitek, který jsme museli odstranit,“ přiblížil peripetie spojené s rekonstrukcí Jan Kantor, zástupce vedoucího provozu výroby železa Třineckých železáren.

„Samotná příprava na opravu trvala zhruba týden, plánování zabralo asi tři roky. „Pec chladne v podstatě doposud, zhruba týden po vyhasnutí se v ní už dalo pracovat.“

Generální oprava vysoké pece znamená tedy její téměř kompletní obnovení, většina dílů se vymění. Aby se dělníci dostali do útrob pece, je její obal vlastně rozpárán, do nístěje je vyřezána díra, kterou by teoreticky mohl projet i osobní automobil.

Poslední generální oprava 6. vysoké pece Třineckých železáren se uskutečnila v roce 1999. Od té doby se hodně změnilo.

„Kdysi bylo v České republice dvanáct vysokých pecí. Hutní montáže tehdy opravovaly každý rok jednu pec, čili se opravovaly přibližně jednou za 12 let. Dnes už to tak není, jsou nové a lepší materiály, takže pece vydrží déle. Tato pec by po opravě mohla v provozu vydržet zase přibližně 20 let,“ konstatoval výrobní ředitel železáren v Třinci.

Ceny železa jsou nyní hodně vysoké

A změnily se i další věci. „Vysokých pecí v České republice ubývá, nejsou zde už ani odborníci na to, co bychom potřebovali, takže při modernizaci spolupracujeme s francouzskou firmou, která si najímá specialisty napříč Evropou. Pracují tu lidé z mnoha států,“ dodal Česlav Marek.

Generální oprava vysoké pece přitom nepřišla v nejvhodnější dobu. Konjunktura, kterou nyní celosvětově ocelářství prochází, totiž zvyšuje ceny železa do dlouho neviděných výšin a výroba fungující vysoké pece by se železárnám určitě hodila.

„Zákazníci nás samozřejmě bombardují, že by chtěli více železa, ale každá vysoká pec má svůj životní cyklus a ten se nedá příliš prodlužovat,“ vysvětlil výrobní ředitel.

Pec začne opět vyrábět v říjnu

„Oprava takové pece se navíc plánuje několik let dopředu. S tím souvisí například i výroba potřebného železa do zásoby, tak jako jsme to udělali i my, takže se pak oprava už nedá příliš odkládat. Navíc od října bychom už opět měli vyrábět.“

Jednu ze svých dvou vysokých pecí Třinečtí odstavili v polovině srpna.