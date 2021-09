Nepovedené druhé třetiny, to je nyní horké téma třineckých hokejistů

„Mužstva, proti nimž jsme hráli, měla velkou kvalitu,“ prohlásil třinecký trenér Marek Zadina. „Ale snažili jsme se v těch zápasech vidět i některé nové hráče, další byli po zranění, v reprezentaci, takže v halách soupeřů nebyla naše sestava ideální.“



V sobotní sestavě proti Leksandsu byl Martin Růžička, jenže do utkání nenaskočil. „Před zápasem ho postihla nevolnost, ale není to nic vážného,“ podotkl Zadina.

„Nejsme moc zvyklí prohrát čtyřikrát v řadě, ale nastoupily proti nám velice silné týmy, ve svých soutěžích byly nahoře,“ řekl třinecký obránce Milan Doudera.

„Jsme rádi, že jsme si mohli takové zápasy zahrát. Ukázaly, na čem máme pracovat, kde musíme zabrat. Je to pro nás dobrá facka před extraligou. Věřím, že to horší období jsme si teď vybrali a poučíme se z toho.“ Takže, co musejí Oceláři do pátečního startu nejvyšší domácí soutěže, kdy od 17.00 přivítají České Budějovice, zlepšit?



„Měli jsme chaos v obranném pásmu a neotáčeli hru,“ odpověděl Doudera. „Nedostávali jsme puky z pásma a z toho pramenilo, že nás tam zavařili. Nestíhali jsme prostřídat a pak jsme tam byli jako na kolotoči. Musíme hrát jednoduše a každý na sebe vzít osobní zodpovědnost. A pokud jsme už dlouho v obranném pásmu, musíme puk dostat ven, a ne ho ztratit kolem červené čáry, takže se soupeř na nás valí zpátky.“

Marek Zadina dodal, že musejí zapracovat i na přesilovkách a oslabeních. Ve všech dosavadních čtyřech zápasech Ligy mistrů Třinečtí propadli ve druhých třetinách.

„Teď je to horké téma,“ potvrdil Milan Doudera. „Ale nic bych v tom nehledal. Leksands, když dal první gól, si začal více věřit a my byli psychicky trochu dole, aspoň tak mi to připadalo. Bylo těžké stav otáčet.“

Jeho slova potvrdil Marek Zadina. „Rozhodně si musíme dávat na druhé třetiny větší pozor, zlepšit se v nich,“ uznal Zadina. „Nemůžeme hrát dobře, a kór proti takovým týmům, jen v první třetině.“ V čem je problém?

„S Fribourgem jsme vedli po první části hry tři nula, takže mohlo dojít k polevení. Ale stávat se to nesmí,“ připomněl Marek Zadina čtvrteční duel (3:4). „Soupeři jsme pak dali dvě přesilovky, které využil a zvedl se. My poté začínáme být pod tlakem.“

Sobotní duel sledoval i útočník Filip Zadina, který loni pomohl nastartovat mistrovskou sezonu, v níž odehrál 17 utkání, načež zamířil do NHL, kde hraje za Detroit. Před zápasem od zástupců klubu dostal zlatou medaili za titul. „Syna to potěšilo, má to tady rád. Do Ameriky odlétá v neděli,“ řekl Marek Zadina.