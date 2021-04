Hokejisté Třince opět absolvovali mistrovskou jízdu městem

Desítky obyvatel pětatřicetitisícového slezského města na autobus čekaly u Werk Areny nebo na náměstí Svobody. Po dojezdu hokejoví mistři rozdávali podpisy a fotili se s fanoušky.

„Počasí vyšlo skvěle. Minule jsme jeli ráno, takže nebylo tolik lidí ve městě. Teď to vyšlo na odpoledne pěkně a myslím, že si to všichni užili. Nečekali jsme tolik lidí, tak to byl velký zážitek i pro nás,“ řekl kapitán Ocelářů Petr Vrána.

Útočník Erik Hrňa absolvoval vítěznou jízdu Třincem autobusem bez střechy už potřetí, ale řekl, že se to rozhodně neomrzí. „Dneska vyšlo super počasí, kolem cesty bylo strašně moc lidí, takže jsme si to užili. Sami jsme si říkali, že těch lidí bylo nějak moc. Možná jim chyběl hokej, trošku ho sledovat, tak si to chtěli s námi užít aspoň touto cestou,“ řekl Hrňa.

Váží si všech tří titulu s Třincem a nedá se podle něj říct, který bylo nejtěžší vybojovat. „Pro mě byl těžký třeba úplně ten první, protože to byla sezona, kdy jsem tolik nehrál. Ale zase v tomhle play off byla perfektní Boleslav, která nám dala fakt hodně zabrat, abychom přes ni postoupili. Každý pohár je trošku specifický,“ řekl Hrňa.

První titul je podle něj vždycky krásný i proto, že člověk neví, jestli to ještě zažije znovu. „Potom už to jsou jenom velká překvapení, že to přichází znova a znova,“ řekl Hrňa. Dodal, že první titul se mu zaryl do paměti i díky gólu, který dal v posledním finálovém zápase.

V následujících týdnech mají hokejisté v plánu hlavně odpočívat. „Slyšel jsem, že některé týmy jdou za chvilku už na letní přípravu. Takže trocha odpočinku a za chvilku se do toho zase pustíme,“ řekl Hrňa.