Věříme, že to urveme, vzkázal plzeňský Pulpán do Třince

Třinečtí hokejisté vyrazili do Plzně s pokorou Hokejoví Oceláři Třinec v pátém semifinále extraligy ve čtvrtek na svém ledě vyhráli 3:2 a otočili stav série z 0:2 na 3:2 na zápasy. „Euforie je obrovská, ty emoce... Ještě se klepu,“ říkal bezprostředně po vítězství třinecký útočník Michal Kovařčík. Právě on 173 vteřin před koncem vyrovnával na 2:2 a v poslední minutě o výhře Třince rozhodl Milan Doudera. „Je to neuvěřitelné, jak nám konec vyšel, ale nesmíme zapomenout, že se hraje na čtyři výhry. Do dalšího zápasu musíme jít s pokorou,“ upozornil Michal Kovařčík. O pokoře mluví i další třinečtí hokejisté. „Do Plzně pojedeme hlavně s pokorou, i když se tam budeme snažit sérii doklepnout,“ řekl Milan Doudera. Šesté semifinále v Plzni se hraje v sobotu od 15 hodin. Co musejí Třinečtí udělat, aby uspěli? „Hrát jako předtím - být nepříjemní, napadat, nečekat, co udělají oni s námi,“ odpověděl Michal Kovařčík. „My musíme udávat tempo zápasu, ale jak říkám - s pokorou. Pořád není konec.“ Uznal, že obrat v sérii pomůže Ocelářům psychicky. „Ta psychika je teď na naší straně. Mohla by to být ta naše výhoda do dalšího zápasu. Musíme se pokusit o to, aby naše série venkovních výher pokračovala.“ Třinečtí zatím v každém semifinálovém střetnutí dostali první gól. „Sám nevím, čím to je,“ přemítal Michal Kovařčík. „Ale aspoň vidíme tu naši sílu, že neskládáme zbraně a jsme schopní zápas otočit.“ Takže ideální bude, když budou i dnes prohrávat? „To neříkám,“ usmál se mladý útočník. „Ale asi ten první gól v našich utkáních moc nerozhoduje. Každopádně budeme rádi, pokud ho tentokrát dáme my.“