Zástupce fanoušků Plzně vzkazuje: Žádnou válku s klubem nechceme

Právě po jejich vulgárním pokřiku během druhé třetiny čtvrtého duelu klub zasáhl do atmosféry hlasitou hudbou. Kvůli incidentu z konce základní části totiž Plzni hrozí uzavření stadionu a další prohřešek může být fatální... Jenže skupina fans z pověstného „kotle“ poté odešla na protest ze stadionu.

Může to narušit i sobotní šesté semifinále v Home Monitoring Areně? Jisté je, že o emoce nouze nebude. Škoda musí vyhrát, pokud chce sérii protáhnout k sedmé bitvě.

Plzeň - Třinec Šesté semifinále sledujte od 15.00 online.

„Jsme pranýřovaní za to, že chceme oslabit vlastní tým. Naopak, všichni se v sobotu chystáme na hokej. Bude se fandit a bude se fandit extrémně hlasitě, uděláme všechno pro to, aby náš tým vyhrál,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES jeden ze zástupců fanouškovského kotle, známý pod přezdívkou Afu.

Nicméně skalní jádro před sobotní bitvou vydalo výzvu, aby fanoušci dorazili v oranžových vestách.

Tak tedy, co má akce „oranžové vesty“ znamenat?

Není to vůbec nic proti hráčům ani proti vedení, tyhle bludy bych chtěl dementovat. Nejdeme do žádné války, nikdo z nás nechce hráčům házet klacky pod nohy. Ale chceme, aby lidi dali najevo, kdo má atmosféru, kterou na zimáku vytváříme, rád. A kdo i kvůli ní na hokej chodí. Situaci, která nastala, vytvořily obě strany. Vedení i fanoušci. Ale my jsme z toho vyšli jako nějaká sekta křiklounů, sabotérů a nezkrotných individuí. A bůhvíjakých přívlastků jsme ještě dostali...

Tak si to shrňme. Klub je v podmínce. Na společných schůzkách bylo dohodnuto, že vulgarit je třeba se vyvarovat. A že v krajním případě dojde k přehlušení skandování hudbou.

Vezmu to popořádku. Mezi vedením klubu a fanoušky proběhlo několik setkání, já se zúčastnil víceméně všech. Myslím, že ty schůzky byly konstruktivní. I po obdržení podmínky pro klub. Z naší strany bylo navrženo, aby Martin Straka vystoupil před domácím utkáním s Karlovými Vary s mikrofonem, což se také stalo. I na spotu, který běží na kostce, jsou dva zástupci klubu a dva zástupci kotle. Nám byl poté odprezentován ten slide s diskotékou (nápis: Raději diskotéku nežli vulgarity, pozn. aut.). Bylo nám jasné, že pokud se něco takového v zápase objeví, napříč kotlem to přinese negativní emoce. My máme za to, že jsme učinili hodně vstřícných kroků. Nejvulgárnější pokřiky, které tady léta byly, se omezily. Dokonce jsme si vyžádali i seznam vulgarit, které se považují za nepřípustné a ohrožující podmínku.

Kolik výrazů na něm bylo?

No, úplně všechny, které jste kdy na stadionech slyšeli... (úsměv) Řekli jsme: dobrá, tyhle slova vyřadíme. Především adresné pokřiky na konkrétní účastníky zápasu. V sérii s Olomoucí se to z 99 procent splnilo. Tímhle stylem jsme hodlali pokračovat i v semifinále.

Až do osudného čtvrtého zápasu a vulgárního pokřiku na sudí.

Byla tam velice sporná situace, jejich verdikt logicky spustil vlnu emocí. A ano, ozval se směrem k rozhodčímu i vulgární pokřik. Věc, kterou v takové chvíli nezadržíte.

Takže se spustila hudba, přesně podle dohody. Nebo ne?

Dohoda byla, že dvakrát to klub přejde. Ta situace nebyla tak vyhrocená, o tom jsem přesvědčený. Pokřik by vzápětí odezněl a jelo by se dál v předchozích kolejích. Nešlo o krajní mez. Po zápase jsme si zase mohli věci vysvětlit, komunikovat. Kdyby to proběhlo takhle, nebyly by žádné emoce, nikdo by to neřešil. A ani by se pak nespustila nevídaná lavina článků v médiích, která nás staví do role těch nejhorších.

Popravdě, nemůžete si za to trošku sami? Když se bavím s kolegy, kteří objíždí stadiony v extralize, většinově tvrdí, že v Plzni je to nejvíce za hranou...

Spíš si myslím, že jsme nejhlučnější. Nicméně to nic nemění na tom, že v Plzni je fandění nějak nastavené po několik generací a v tom je zdejší prostředí specifické. A když se zeptáte hráčů napříč extraligou, všichni vám řeknou, že právě ta atmosféra a akustika dělá Plzeň Plzní.

Úplně bez vulgarit to nejde?

Znám všechny stadiony v republice. Pokřiky tam nejsou o nic slušnější než teď v Plzni. Ve čtvrtfinále v Olomouci celá hala křičela: Je*at Plzeň! Na led tam létaly podsedáky. O tom jsem si nepřečetl nikde ani řádku. V Brně nadávali Lakatošovi do cikánů. Napsalo se o tom tolik jako o jednom odchodu fanoušků během zápasu? Ne. Bohužel, Plzeň má nálepku. Cokoliv se tady stane, je hned velmi medializované.

A ty vulgarity?

Vulgarity jsou v kontextu celé společnosti kapka v moři. S tím, co na nás křičeli v Olomouci, já nemám absolutní problém. Že chodí na hokej děti? Tahle slova znají od základní školy. Taky se nad tím nikdo moc nepozastavuje. Z obecného pohledu brát hokejového fanouška, který zakřičí pár vulgarit, jako extrémní jev ve společnosti, je nesmysl. Ale je na nás asi víc vidět. Já tvrdím, že v kontextu celé extraligy a kultivovanosti tohoto prostředí nijak nevybočujeme. Naopak. Tvrdím, že za poslední roky se snažíme fanouškovské prostředí kultivovat. Od spousty pokřiků, které tady byly, se upustilo. Každý soudný člověk ten vývoj musí uznat.

Kde je pro vás hranice, co je ve vulgaritách ještě únosné a co ne?

To je těžký...

Tak opačně. Osobně jsem v Plzni považoval za fanouškovské dno pokřik typu: Chcípni, Leško!

Beru. A říkám, že se bavíme o dobách minulých. Tyhle excesy jsou pryč. Člověk, který chodí v Plzni na zápasy deset dvacet let, ten trend objektivně vidí. Že si teď do nás kopou někteří fanoušci z jiných klubů, náhodní příznivci, kteří mají informace jen z médií a informačních sítí, i někteří novináři, je druhá věc. Ti vám stále budou tvrdit, jak je situace v Plzni nezvladatelná. Přitom na ten stadion skoro nechodí.

Kolik frakcí momentálně existuje v plzeňském kotli?

Až 99 procent fandění, vizuálních prezentací, choreografií či výjezdů tvoří skupina „Škodovácí“, kterou jsme založili před sedmi lety. Pod ní jsou sdružené veškeré fanouškovské aktivity. Pak je tam skupinka starších kluků, kteří pamatují devadesátá léta. Teď se už tolik aktivně do dění nezapojují, ale pořád nás zajímá jejich názor. A pak ještě parta lidí z Mirošova, ti mají svoji malou frakci. Ale rozhodně nijak nevystupujeme proti sobě, naopak.

V podmínce je klub kvůli hození plastové láhve na rozhodčího Hribika a plechovky směrem na střídačku hostů ve stejném utkání. Bylo to v 50. kole proti Třinci. Tyhle věci odsuzujete?

Chyba. Plechovka skutečně vyletěla z kotle, s čímž nesouhlasíme. Zjistili jsme, kdo to byl a ze strany nás kotelníků byl ten člověk důrazně umravněn do takové míry, že tohle už nikdy neudělá. Tahle situace mě mrzí. Paradoxně celou Pandořinu skříňku otevřela láhev vhozená z opačné strany hlediště. Byla to paní, která s kotlem nemá vůbec nic společného. A ještě trefí rozhodčího, což by se jí z dalších sta pokusů nepovedlo ani jednou. Kdyby to dáma nehodila, o podmínce se teď vůbec nebavíme a nic z posledních události by se neřešilo. Letošní sezona se jinak z naší strany prakticky celá obešla bez velkých pokut.

Je pravda, že někteří fanoušci šli po tom posledním incidentu odevzdat permanentky?

Ano, vím o takových případech, bavíme se maximálně o desítkách lidí.

Je pravda i to, že několik permanentek dostává kotel od vedení klubu zdarma?

Jádro fanoušků dostává každý rok od klubu čtyřicet permanentek. Takhle je to nastavené už dlouhá léta, i za minulých vedení. Ty jsou rozdělovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Ale pokud má být tohle nějakou pákou proti nám, tak ať se to klidně změní.

Máte tedy představu, jak by se tenhle střet měl vyřešit?

My chceme pokračovat v trendu, který jsme si nastavili. Jistě, k výjimečným excesům může dojít, stejně jako všude jinde. Prioritou a cílem je aktivně podporovat hráče na ledě, tomu podřídit všechno. A soupeři to udělat co nejvíce nepříjemné. O tom to vždycky v Plzni bylo. Právě proto se setkáváme s Martinem Strakou a ty situace řešíme. Aby se to dostalo do takové míry, která je únosná pro svaz, pro klub, ale také pro nás.

Ještě zpátky k oranžovým vestám. Co když v nich na zápas přijdete jen vy, kotelníci?

I to pro nás bude názor a nějaký ukazatel...