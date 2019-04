Únava? Jde o finále, takže se síly vždycky najdou, říká Nedorost

„Makali jsme celý zápas a pak dostaneme dva nešťastné góly a prohrajeme,“ povzdechl si plzeňský útočník Václav Nedorost. „Jsou ale na světě horší věci. Máme před sebou šestý zápas, který musíme vyhrát a vrátit sérii zpátky do Třince.“

Také minule doma jste dostali dva rychlé góly, a to za pouhých devět vteřin. Čím to je?

Třinečtí tlačili, ale dneska to nebyly góly, které by vyplynuly z toho, že nás přehráli. Byly smolné. Jednou to tam propadlo Frodlovi za záda, někde to tam skákalo po brankové čáře a když to uznali, tak to asi gól byl (branku Michala Kovařčíka na 2:2 posuzoval videorozhodčí – pozn. red.).

A ten třetí gól 21 vteřin před koncem?

Ten asi Frodl neviděl, bylo to jen takové nahození, kterých je v zápase tisíc. Bohužel skončilo v naší bráně. Jak se říká, každá střela dobrá střela. Nebyla to žádná bomba, ale gólman nic neviděl.



V sobotu vás čeká šestý zápas doma, kde jste v této sezoně Třinec neporazili.

Ta série výher hostujících týmů je přerušená, takže je na nás, abychom ji doma ukončili i my. Čtyřikrát jsme s nimi prohráli, oni na popáté doma zvítězili. My musíme také, abychom si to rozdali v pondělí v sed mém zápase o finále. Pro to uděláme všechno.



Můžete mít v hlavách, že jste ztratili téměř vyhrané utkání?

Neřekl bych. Teď jsme zklamaní, kdo by taky nebyl. Hrajeme o finále a prohrajeme v posledních třech minutách. Ale máme cestu domů, hodíme to za hlavu, zítra je nový den. Zatrénujeme si, připravíme se na ten šestý zápas a doufám, že uspějeme.

Bylo páté střetnutí hodně útočné?

Oba týmy chtějí vyhrát. Třinec na nás vletěl v první třetině, ale také dneska jsme dali první gól. Jen škoda, že jsme brzy inkasovali (po 70 vteřinách – pozn. red.). Druhou třetinu jsme ale sehráli velice dobře, bylo tam trošku víc oslabení, ale ty jsme zvládli parádně, obětavě. Ve třetí třetině se nám vedení dařilo docela dlouho bránit. Bohužel závěr byl, jaký byl.



Měli jste několik šancí. Pour trefil tyč. Tam se utkání zlomilo?

Je to o štěstí, nepadlo nám to tam, ale domácí také měli dost šancí. Drželi jsme se, padali tam po hubě, ale rozhodly takové góly... Nešlo o žádné vypracované šance. Ale takové góly bývají a doufám, že v tom šestém utkání to tam takhle padne nám a vrátíme se sem.

V sérii jste vedli 2:0 na zápasy a nyní to je 2:3. Co to může s týmem udělat?

Věděli jsme, že nevyhrajeme 4:0, i když dvě vítězství tady nás namlsaly. Třinec má velmi kvalitní tým a ani trošku jsme to nepodcenili. V zápasech v Plzni byl soupeř trošku lepší a zasloužil si vyrovnat. Dneska to bylo vyrovnané utkání, byly úseky, kdy hrál lépe Třinec, pak zase chvíli my.



Budete mít ještě dost sil? Přece jen jste odehráli sedm utkání s Olomoucí a s Třincem vás čeká šestý souboj.

Hrajeme o finále, takže síly se vždycky najdou. I dneska jsme to ukázali. Hráli jsme obětavě, snažili se soupeře napadat, dělali jsme jim problémy. Nemyslím si, že bychom měli málo sil, ani to na nás nebylo vidět. Když vedete ve třetí třetině, tak se více brání, než útočí, takže to vypadalo, že jsme více zalezlí, ale chtěli jsme vedení udržet a z brejku dát třetí gól.