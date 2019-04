Před brankou byl chaos, všiml si Doudera. Tak nahodil puk a rozhodl

Vypadalo to, že jste puk na branku jen nahazoval do chumlu hráčů před gólmanem Dominikem Frodlem. Bylo to tak?

Jo, ten led už byl na konci špatný. Byl jsem rád, že jsem ten puk nějak přijal a odbruslil si s ním, takže jsem tam víceméně poslal takovou žabičku. Důležité bylo, že jsme měli hráče před brankou a brankář nic neviděl, jinak to gól být nemohl.

Hodně práce před tou vaší trefou udělal Vladimír Dravecký, který hrál opět v obraně, že?

Dravec tam udržel puk, což bylo podstatné. Jen mi ho posunul, odbruslil jsem si na střed a hlavně jsem to chtěl hodit na bránu, protože jsem viděl, že tam je chaos.

U vyrovnávacího gólu Michala Kovařčíka jste měl asistenci.

Aspoň jsem týmu nějak pomohl. Ale teď pojedeme do Plzně hlavně s pokorou, i když se tam tu sérii budeme snažit doklepnout.

Může vám pomoci, že jste v této sezoně ve vzájemných zápasech s Plzní na pátý pokus poprvé vyhráli doma?

Za to jsme moc rádi, ale máme obrovskou pokoru, protože dnes jsme to utkání zvládli na poslední chvíli. Mohlo to dopadnout úplně jinak. Pokusíme se z toho ponaučit.

Ale víra ve vítězství na vás byla pořád znát. Je to tak?

My jsme si za tím šli celý zápas. Bohužel jsme dostali nějaké laciné branky. A kolikrát, když jsme se dostali do šancí, jsme to zbytečně přehrávali. Řekli jsme si, že to ve třetí třetině hlavně musíme házet na bránu. Dvakrát jsme to udělali a byly z toho dva góly.

Velké šance měli bratři Kovařčíkové s Davidem Ciencialou. Věřili jste, že to zlomí?

Oni zlomili už loni play off s Hradcem. Je to mladá síla. Kdy jindy by nám měli pomoct než teď. Jsou mladí, natrénovaní, měli by do hry vnést sílu a energii, což se povedlo.

A co jste říkal boxerskému souboji zkušeného Jiřího Polanského s plzeňským Petrem Strakou?

Z Jirky se stává Rocky Balboa. Super, aspoň ukázal, kdo je tady pánem. Sjednal si respekt a tohle může týmu pomoct. Jsou to pro Jirku plusové body.

Brankář Šimon Hrubec si povzdechl, že po tak vypjatých koncovkách bude mít brzy vlasy jako Brückner (někdejší fotbalový trenér, který byl šedivý). Nebude ale brzy spíše bez vlasů jako kriminalista Kojak?

To je možné. Ale já asi také. Opravdu jsou ty zápasy o nervy. V Plzni oba duely skončily o gól, třásli jsme se tam do posledních minut. A teď to samé. Byla to bitva až do konce a stejnou čekáme v sobotu v Plzni. Budeme se na to muset pořádně připravit.