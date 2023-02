Třineckým hokejistům se po porážce v Hradci čtvrtá příčka vzdaluje

„Nic nebalíme, ale už to nemáme ve vlastních rukách,“ prohlásil třinecký trenér Vladimír Országh. „Klukům není co vyčítat, nechali tam všechno. Ale body nemáme.“

Oceláři selhávají v zakončení, v pátek trefili čtyři tyčky – Růžička, Roman a dvakrát Hrňa.

„Náš problém je v koncovce. Ta nás teď trápí. Nejsme schopni puk do brány dostat. Snažíme se to pilovat, ale bohužel nám to tam nepadá,“ povzdechl si Erik Hrňa.

Ocelářům nevyšly ani přesilovky, přičemž 31 vteřin hráli i v pěti proti třem.

„Důležité bylo, že jsme přežili začátek, kdy byli domácí hodně aktivní. Třinečtí si vypracovali dost šancí, znovu nás podržel Kiviaho,“ zmínil královéhradecký trenér Tomáš Martinec finského brankáře. „My jsme naopak byli v koncovce efektivní.“

Třinečtí vyhráli jen dva z minulých jedenácti duelů. „Samozřejmě nás štve, jak zápasy končí. Nezbývá nám nic jiného než nastavit hlavy tak, abychom lépe zakončovali a ještě zabojovali o tu čtvrtou příčku,“ prohlásil Hrňa.

Včerejší duel nabídl také spoustou šarvátek, jako by už bylo play off. „To je tím bojem o čtyřku, napětí je znát na těch týmech, co jsou okolo. Tak to bude do konce základní části, protože každý chce urvat co nejvíce bodů,“ řekl Erik Hrňa.

Královéhradecký kapitán Radek Smoleňák potvrdil, že nynější souboje s Oceláři byly pořádně vypjaté. „Třinec má kluky, kteří také dokážou hrát na hraně. Je to jedině dobře, takové zápasy mám rád,“ uvedl Smoleňák.

Nespokojení domácí příznivci na konci utkání požadovali odchod trenéra Zdeňka Motáka.

„Je to běžná reakce fanoušků, když se nedaří. Tlak na trenéry je vždycky. Nejen v Třinci,“ upozornil Vladimír Országh. „V Třinci jsou fandové nároční, jsou zvyklí vítězit a být nahoře. Takovou neúspěšnou šňůru dlouho nezažili. Nás to pochopitelně také netěší.“

Országh dodal, že tým trochu zlomil venkovní duel s Brnem v Bratislavě, byť ho vyhráli. „Po něm jsme ale měli zdravotní problémy.“

Nadcházející čtyři zápasy Oceláři odehrají na ledě soupeřů, nejbližší v neděli v Litvínově. Domů se vrátí 5. března, kdy od 16.30 přivítají Mladou Boleslav.