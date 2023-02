ONLINE: Třinec bojuje s Hradcem o top čtyřku. Lídr ve šlágru vyzve druhého

Duely Pardubic s Vítkovicemi bývají těsné. Východočeši zatím pokaždé zvítězili, ale vždy jen o gól. Ostravané ve středu utnuli sérii porážek na svém ledě proti Olomouci, pořád však mají problém s vyloučeními.

„Naše disciplína byla slušně řečeno špatná, v play off by se nám to mohlo vymstít,“ varoval kouč Ridery Miloš Holaň.

Dynamo v pátek dostává první šanci k ovládnutí základní části. S patnáctibodovým náskokem před Vítkovicemi zároveň potřebuje, aby Sparta prohrála v Českých Budějovicích.

Pražané ovšem body pod trenérem Miloslavem Hořavou zpravidla neztrácí, proti předposlednímu celku tabulky ještě v sezoně nezaváhali. Naopak sami ze třetího místa a se zápasem k dobru opět zaútočí na Vítkovice.

Klíčový souboj o poslední čtvrtfinálové místo hostí Třinec, jenž hraje s Hradcem. Právě Mountfield ve středu vystrnadil Oceláře z top čtyřky, která se vyhne předkolu play off. Východočeši mají jednobodový náskok, v pondělní dohrávce osmého kola Slezany doma zdolali 4:3.

„Určitě to bude vyhecované, doma jsme ukázali, jak bychom měli hrát, a přeneseme si to do Třince,“ řekl útočník Jan Eberle na webu klubu, který sedmkrát v řadě naplno bodoval. „Rozhodne charakter a disciplína,“ myslí si třinecký forvard Andrej Nestrašil.

Boj o čtvrtfinále nevzdává ani s mírným odstupem šestý Liberec, stejně tak sedmá Olomouc, kterou Bílí Tygři hostí. Severočeši momentálně ztrácí čtyři body, Hanáci se zápasem k dobru osm. Mora se ale musí obejít bez potrestaného obránce Alexe Rašnera.

Pozoruhodnou zápletku zařídilo poslední Kladno středeční výhrou proti Mladé Boleslavi. Rytíři jsou na dně pořadí v přímém kontaktu s Motorem a Litvínovem. Mužstva jsou k sobě natěsnaná s jednobodovými rozestupy. Středočeši míří na led osmé Plzně, která třikrát za sebou neuspěla.

„Neřešíme, jak hrají ostatní. Musíme si to uhrát sami, uvidíme, jak se vyvinou další zápasy. Měli jsme ztrátu čtyři, pět bodů na Budějovice, na Litvínov. Podle mého názoru to půjde do posledního utkání, pokud budeme hrát dobře,“ domnívá se kladenský hrající majitel Jaromír Jágr.

Verva se v závěru trápí, tabulkou klesla vinou pěti proher z předešlých šesti duelů. Nyní ji čeká Kometa, která má bilanci přesně opačnou a úspěšně se vzpamatovává ze špatného období.

Jedenáctá Mladá Boleslav ve zbylém klání přivítá před vlastními fanoušky výše postaveného tabulkového souseda z Karlových Varů. Bruslaři v sezoně Energii zatím nepřemohli, Západočechy však kvůli viróze sužují problémy se sestavou.