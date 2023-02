Euforie jako blázen! radoval se hradecký kapitán Smoleňák po výhře v Třinci

„Jsem nadšený, že jsem zpátky,“ pochvaloval si Smoleňák. „Byla to opravdu dlouhá doba, co jsem nehrál. Posilování už bylo psychicky náročné. Jsem rád, že jsem klukům tu sérii nepokazil. Euforie jako blázen.“

Vyhráli jste poosmé za sebou, což je klubový rekord.

Zní to fajn, ale pro nás je ještě cennější ten způsob herního projevu, nějaká ta chemie, ta energie, kterou si budujeme každým zápasem. To je to hlavní a to je to, proč teď ty zápasy dokážeme otočit jako tady v Třinci.

Takže, co říkáte nynějším výkonům vašeho mužstva?

Je tam vidět bojovnost a soudržnost od každého. Máme v hlavách srovnané, jaký hokej musíme hrát a dneska jsme v tom pokračovali. Furt musíme mít nastavenou hlavu na důležité malé věci. Jedině tak dokážeme být úspěšní a porazit i takové týmy jako v těchto zápasech.

Věřili jste si na Třinec po té, co jste je v pondělní dohrávce porazili doma 4:3?

Ten minulý zápas byl divočejší, ale bylo dobře, že jsme s nimi v tak krátké době hráli znovu, to předchozí vítězství se do dnešního duelu přeneslo. Pro nás jsou důležité emoce, abychom hráli s energií, abychom odehráli dobrý zápas.

Utkání s Třincem jste otočili ve třetí třetině. Kdy jste začal věřit, že uspějete?

Důležité bylo, jak jsme odbránili oslabení ve třech. Pak jsme začali mít lepší pohyb při forčekingu. A když jsme hned na začátku třetí třetiny vyrovnali, dostal tým vítr do plachet a už jsme věděli, že když dál do nich budeme tlačit, že to může vyjít. Hlavně jsme ve třetí části hry zlepšili tlak do brány, což vedlo ke druhému gólu.

Čtyřikrát vám ale pomohla tyč...

Měli hodně šancí, byly tam tyčky, ale i Kivi (brankář Kiviaho) něco pochytal. Dobře jsme sehráli oslabení, to ve třech výborně.

Bylo utkání i vzhledem k velkému množství šarvátek hodně vypjaté?

Ano. Třinec má kluky, kteří také dokážou hrát na hraně. Je to jedině dobře, takové zápasy mám rád.

Vnímali jste, že v případě výhry odrazíte nápor Třince na vaše čtvrté místo?

Samozřejmě. Chceme být co nejvýše. Ale pro nás je opravdu důležité, jak se prezentujeme, co budujeme na střídačce, v kabině. Pak výhry přijdou. Máme dostatečně silný tým, aby vyhrával a byl připravený na play off.