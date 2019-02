Plekanec se rozloučil s Kometou. Gól nedal, ale v bránění byl vzorem

Na kratičký okamžik strnul, vzápětí si naštvaně odfrkl. Tomáš Plekanec byl posledním mužem v poli, který mohl zastavit výpad mladoboleslavského Pavla Musila. Místo toho z „první řady“ sledoval, jak se puk ve středečním prodloužení zatřepotal v síti Komety.

Právě tak vypadala tečka za přibližně dvouměsíční epizodou výrazné osobnosti českého hokeje v brněnském dresu. Dál už se bude bít ve zbroji kladenských Rytířů v první lize.

„Jeho přínos byl určitě veliký. Bylo na něm vidět, že zkušenosti má obrovské, a kdyby někdo rozebral jeho hru dozadu, tak se asi dá těžko něco vytýkat,“ oznamuje brněnský útočník Jan Hruška.

Plekancova modrobílá mise čítala 16 zápasů. A při letmém pohledu do statistik by ji mohli fandové považovat v lepším případě za rozpačitou – gól nevstřelil žádný, za posledních devět duelů si připsal jedinou asistenci.

V Kometě však zásluhy borce, který se v říjnu přehoupl přes metu tisíce startů v NHL, neměří pouze čísly. „Všichni řeší, že nedal gól. I on by jich určitě rád dal víc, ale byl velice platný v defenzivě, v oslabení, na vhazování,“ sděluje brněnský trenér Kamil Pokorný.

„Nemůžeme ani pominout, že byl v kabině s mladými kluky, kteří se od něj měli co učit. A v neposlední řadě sem Libor (majitel klubu Zábranský) přivedl mimořádného hráče, kterého mohla vidět spousta vynikajících fanoušků. Odvedl tady kus práce.“

Rozhodně se nedá říct, že by útočníka se čtrnáctkou na zádech nebylo v zápasech vidět. Spíš smůla než neumění mu bránila v tom, aby dostal puk do brány nebo nastřádal víc než celkem sedm asistencí. „Já si myslím, že takhle zkušený hráč takovou věc tolik neřeší,“ zmiňuje Hruška Plekancovo střelecké sucho. „Místo toho se soustředí na věci, kterými je platný. Snažil se odvádět to nejlepší, co mohl.“

Návrat není vyloučen

Třeba defenzivní práci mazaného centra by trenéři mohli svým svěřencům pouštět jako vzor, co mají směrem dozadu dělat. „Tohle nám určitě nedělali, protože to nikdo nechce moc slyšet,“ usmál se Hruška. „Ale když byly na videu nějaké pozitivní klipy, tak se tam často objevoval.“

Zároveň měl Plekanec občas sám co říct. „Tím, že je tady spousta starších, zkušenějších a dobrých hráčů, tak vždycky, když je potřeba, si někdo vezme slovo. Někdy si ho vzal i Pleky. Když mohl, tak určitě poradil,“ popisuje Hruška.

Na to, aby se stal lídrem jako třeba v národním týmu, však šestatřicetiletý matador nepobyl v Brně dost dlouho. „Vždycky chvilku trvá, než se člověk rozkouká a připadá si jak doma. Myslím, že zapadl suprově, ale kdyby tady byl déle, ozýval by se častěji,“ soudí Hruška.

Teď v Kometě dumají, jak díru po Plekancovi zacelit. „Ztráta to je, ale takhle to bylo domluvené. Počítali jsme s tím. A třeba se ještě uvidíme,“ připomíná Pokorný, že slavná čtrnáctka se může po vyřazení Kladna do Brna vrátit. Což může nastat už v první půlce března, nebo taky vůbec ne. „Uvidíme, jak to zvládne Kladno, a hlavně jak to zvládneme my. Každopádně Plekymu přejeme, aby se mu dařilo.“

Obranu sužují zranění

Kdo v mistrovské skvadře převezme velení druhého útoku, rozhodnou koučové až před dnešním domácím střetem s Pardubicemi (začíná v 18 hodin). Ze zkušených centrů připadají v úvahu Leoš Čermák s Janem Hruškou, který poslední dobou zaskakoval i na křídle.

„Člověk se trošku jinak pohybuje po ledě, ale jinak se toho zase tak moc nemění. Každý hráč musí dbát na to, aby uhrával svoje souboje a snažil se co nejvíc pomoct spoluhráčům. Jestli je to ze středu, nebo z křídla, to už nehraje takovou roli,“ říká o střídání rolí Hruška. „Když chceme být úspěšní, je potřeba umět zaskočit na jakémkoliv postu.“

Hokejista však není automat, takže adaptace na novou pozici nějaký čas zabere. „Člověk má v pohybu zažité věci a nohy mě občas zavedou někam, kam by asi neměly. Když hraju na křídle, tak ani nevím jak, a najednou jsem na prostředku. Ale máme tady spoustu zkušených hráčů, a když centr vidí, že se mu křídlo motá na středu, tak zajede na jeho post,“ přibližuje Hruška.

Mícháním sestavou je ostatně Kometa proslulá. „Všichni kluci jsou tady šikovní a mají kvalitu, takže to není zase takový problém,“ hlásí Hruška.

Potíže má Kometa naopak v obraně. Na delší čas je kvůli zranění vyřazený bek Ivan Baranka, středeční duel v Mladé Boleslavi pak nedohráli Zbyněk Michálek a Jan Štencel. Nemocný je navíc útočník Alexandre Mallet. „Uvidíme, v jakém stavu se budou hráči nacházet v pátek,“ poznamenal Pokorný, jehož celek hájí šestou pozici zaručující čtvrtfinále. „Nervózní bychom být neměli. Spíš bychom se měli soustředit na naši hru, abychom ji dopilovali na play off,“ nabádá Hruška.

Krutil