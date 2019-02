Kometu opouští brankář Dostál. Po příchodu Čiliaka míří do Finska

„Umožníme Lukášovi chytat kvalitní soutěž, ve které může po zbytek letošní sezony nabírat zkušenosti. Máme zájem, aby dostával co nejvíc příležitostí. Určitě je to pro jeho růst lepší, když bude chytat kvalitní zahraniční soutěž,“ řekl na klubovém webu Komety vedoucí sportovního úseku Jaroslav Medlík.

Dostálův odchod se dal očekávat, brněnský celek má totiž nyní na brankářské pozici přetlak. Kromě navrátilce Čiliaka, jenž bude jedničkou a hlavním pilířem v cestě za mistrovským hattrickem, je na soupisce Karel Vejmelka.

„S touhle dvojkou počítáme. Pokud by se něco stalo, máme v záloze připraveného ještě Lukáše Klimeše z Přerova a také Pavla Jekela z Třebíče,“ přibližuje Medlík.

Dostál má v Kometě kontrakt až do roku 2021 a klub se ho nevzdává. Počítá, že se po konci sezony vrátí do Brna, kde se v létě bude moci poprat o svou pozici v týmu. Ta je zatím nejasná. Je možné, že v klubu podepíše dlouhodobější smlouvu Čiliak, potom by se Dostál mohl učit vedle něj a dostávat čím dál víc příležitostí.