Kometa Expres: návrat s prázdnou. Inkasujeme hrozně moc, lituje Plekanec

„Pro oko diváka, toho vítkovického i z Brna, to byla výborná podívaná. I tím, jak Kometa vypravila vlak. Vynikající zápas ve výborné atmosféře,“ chválil Rostislav Olesz, tahoun vítězného celku.

Neuniklo mu, jak mohutné zastoupení v hledišti hosté měli. Kometa Expresem přijelo tisíc lidí z Brna, ještě jednou tolik dorazilo po vlastní ose. Když Ivan Baranka vyrovnal na 1:1, mohutná vlna v brněnských dresech se houpala nejen v sektoru pro hosty za brankou, ale i po stranách vedle hřiště.

Byl to ovšem jediný úspěch Komety. Vítkovice proti němu zaznamenaly čtyři.

„Náš problém není útok. My si šance vytvoříme, tam to chce víc důrazu a tlaku do brány. Inkasovaných branek je ale hrozně moc. S tím opravdu vyhrávat nebudeme,“ kabonil se brněnský centr Tomáš Plekanec. Velkou ztrátu pro Kometu dál představuje absence zraněného Martina Erata, jehož zdravotní problémy nechce brněnský klub specifikovat.

„Špeny je vynikající hokejista se spoustou zkušeností. Čili chybí nejen mně, ale celému mančaftu. Až se vrátí, budeme zase silnější. My však hlavně musíme nejdřív ze všeho zlepšit obranu,“ nabádal po prohře Plekanec.

Pro něho osobně skončil zápas i jednou kuriózní ztrátou. Při jednom ze soubojů dostal do úst takovou ránu, že přišel o zub. Nečekaně mu ho přinesli zpět členové brigády na úpravu ledu, kteří uklízejí plochu během komerčních přestávek. „Aspoň něco pozitivního, tedy relativně… Zrovna byl time out a kluci zametali. Potřeboval jsem, aby se po zubu podívali, a oni ho naštěstí našli. Jsem rád, že nebudu muset čekat na nový,“ pronesl bývalý hráč Montrealu Canadiens.

Nebyl sám, kdo prožil rozpačitý večer. Obránce Baranka se na led Vítkovic vrátil po devíti dnech od minulé středy, kdy naposled nastoupil za domácí tým. Nad tím, že se mu povedlo vstřelit gól, jen mávl rukou.

„To mě teď vůbec netěší. Představoval jsem si to jinak, myslel jsem si, že předvedeme nějaký výkon a vyhrajeme za tři body. Bohužel to nevyšlo,“ litoval nový bek v řadách Komety. Fanoušci ho přivítali pískotem, přestup do Brna mu vyčítali.

To domácí hráči viděli situaci s větším humorem.

„Hned jsem Baranovi říkal: vidíš, dali jsme pět gólů a skončilo to 4:1 pro nás,“ usmíval se Rostislav Olesz. „Někdy to tak prostě je. Většinou hráči, co jsou vyměnění, se trefují proti svému týmu,“ podotkl.

Vadit mu to rozhodně nemuselo. Zato Kometu čekala smutná cesta vlakem do Brna.