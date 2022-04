Musíme mít levnější kádr. Budějovický šéf o složení týmu i ambicích do budoucna

S jakými pocity sledujete finále play off Sparty s Třincem?

Mrzí mě, že v něm nejsme. Na druhou stranu si stále víc uvědomuji, jak daleko jsme došli.

Myslíte si, že finalisté jsou přece jen ještě o kus dál, než byl v této sezoně Motor?

Těžko se mi to hodnotí. Jednak jsem toho z finálové série moc neviděl, navíc jsem zaujatý, co se našich výkonů týče. Byli jsme velmi dobří.

Sezona z vašeho pohledu dopadla určitě nad očekávání, že?

Takhle jsme si to nepředstavovali ani v nejlepších snech. Ze sportovního hlediska byla super úspěšná. Je to teprve sedmá medaile ve více než 90leté historii klubu, třetí od roku 1993. Průměrně českobudějovický hokej nezískává medaili ani každých deset let.

Kdy jste začal věřit, že by se Motor mohl dostat takhle vysoko?

Až ve čtvrtfinále s Pardubicemi. Jinak jsem nespekuloval. Před sezonou jsme si přáli být v play off. Neskončit do 10. místa by byl pro mě neúspěch. Naopak cokoliv lepšího než šestá příčka jsem považoval za velký úspěch. Celkově je třetí místo skvělý výsledek a také závazek do budoucna. Fanoušci budou namlsaní a budou mít zcela jiná očekávání. Budeme chtít na poslední ročník navázat, proto musíme opět dobře postavit tým. Naše finanční možnosti ale nejsou ani zdaleka neomezené.

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Před play off jste hlásil, že chcete úspěch, i když to bude stát peníze. To platilo?

Finanční bilance příjmů ze vstupného v play off a cílové prémie týmu by byla vcelku vyrovnaná, pokud by postupu do čtvrtfinále předcházela série v předkole. Ta chybějící třeba tři domácí utkání scházejí. Je to paradoxní, ale sportovní úspěch nás stojí víc peněz, než kolik jsme vydělali na vstupném. Na druhou stranu nám to třeba otevírá prostor k novým partnerům a zvyšuje důvěru v naši práci.

Všech pět domácích zápasů ve vyřazovacích bojích bylo vyprodaných. To ale v dnešní době není samozřejmost, ne?

Určitě ne. Snad doznívá covid, podle nezájmu médií by člověk skoro podlehl iluzi, že už není. Zhoršuje se celková ekonomická situace, je tu rusko-ukrajinský konflikt. Nejistota a obavy o budoucnost jsou ve společnosti hmatatelné. I proto jsou vyprodaná hlediště fantastickým počinem a všem fanouškům patří velký dík. Ale snad si to s námi i pořádně užili.

Plánujete zdražit vstupenky?

Mírně ano, všechno se zdražuje. Předběžně plánované zdražení případně nejspíš pokryje jen celkový nárůst nákladů, a to musí fanoušci nakupovat ve stejném množství jako loni. To ale doufám, že vzhledem k letošním parádním výkonům týmu udělají.

Mnozí z fanoušků ale druhý rok po sobě povětšinou na stadion nemohli. Jak to vybalancovat?

Po znovuzrození klubu se orientujeme na fanoušky. Klub je takové naše společné dítě – fanoušků, partnerů a manažerů či majitelů. Abychom hokej v jižních Čechách a v Budějovicích měli co nejlepší, je pro nás příjem ze vstupného důležitou součástí rozpočtu a fanoušci to vědí.

Počítáte, že opět budete prodávat permanentky s tím, že fanoušci nedostanou peníze zpět, ani když nebudou moct na stadion?

Ano. Nejenom doufám, ale i věřím, že omezení už nebudou. Fanoušci si uvědomují, že si společně s permanentkou kupují od nás nejenom službu – extraligový hokej. Zároveň se také podílejí na udržení hokeje v Budějovicích na vysoké úrovni.

Asistent Patrik Martinec má namířeno do Sparty. Jak bude vypadat trenérský tým příští rok?

Prozatím má celý letošní trenérský tým podepsané smlouvy ještě na další dvě sezony. Pravdou ale je, že nás Patrik požádal o rozvázání kontraktu. Až budoucí jednání napoví, jak situace dopadne.

Předpokládám, že moc sdílný nebudete ani k další podobě týmu. Hráčům totiž končí smlouvy 30. dubna.

Je to tak. Máme zájem o pokračování brankářské dvojice Dominik Hrachovina – Jan Strmeň. V obraně mají podepsanou smlouvu Roman Vráblík, Jan Štencel, Stuart Percy, Kristofers Bindulis a Petr Šenkeřík. Další dva bychom měli zveřejnit po 1. květnu.

A v útoku?

Smlouvy mají podepsané Milan Gulaš s Lukášem Pechem, Martin Hanzl, Jakub Valský, stejně jako mladíci Matěj Toman, Josef Koláček či Tomáš Chlubna. S dalšími hráči jednáme, někde jsme před podpisem. Upřímně, nikam nespěcháme. Situace na trhu je specifická kvůli ruské agresi na Ukrajině. Uvidí se, kolik hráčů opustí KHL a tím vytlačí zase jiné hráče z dalších týmů. A to už může být téma i pro nás. Nedělejme si iluze, že bychom byli letos schopní přivést hráče z KHL a ještě v ideálním hokejovém věku.

Speciální kategorií jsou veteráni Jiří Novotný s Michalem Vondrkou, kteří zvažují konec kariéry. Jak to s nimi vypadá?

Vzali si čas na rozmyšlenou. Pokud by zájem měli, dveře jsou otevřené.

Počítáte i ztráty. Pokračovat s jistotou nebudou útočníci Martin Beránek, Jindřich Abdul, Daniel Voženílek a Jiří Ondráček. Dalo se něco udělat s tím, aby po úspěšné sezoně tým zůstal?

S ohledem na tragickou předchozí sezonu jsme na tu uplynulou museli tým nabušit i nad naše ekonomické možnosti. I proto zůstaneme v této sezoně nějakých šest až osm milionů v minusu. Jeden rok si takovou ztrátu díky dobrým hospodářským výsledkům v minulých osmi sezonách můžeme dovolit, protože se majitelé rozhodli, že ztrátu uhradí. Ale nelze takhle fungovat každoročně. Musíme mít zkrátka o něco levnější kádr než letos.

Zklamaný Milan Gulaš.

Finanční situace očividně není ideální. Ale je klub stabilní?

Na to budu umět lépe odpovědět až na konci června podle toho, jak se nám povedou prodloužit či uzavřít nové partnerské smlouvy. Na další dvě sezony je platná snad jen ta s městem České Budějovice. S ostatními partnery nás čekají jednání o prodloužení kontraktů a snad i jejich navýšení. Vždy se snažíme o to a věříme, že se k nám někdo přidá.

Měli by si i příznivci klubu třetího místa o to víc vážit?

Určitě, je to třeba přijímat s pokorou. Letos to parádně vyšlo, za rok nemusí. Vždyť experti před sezonou hodnotili náš tým jako přestárlý s malou šancí na větší úspěch. A my máme medaili na krku.

Je tedy cílem usadit Motor těsně za nejsilnější české kluby?

Střednědobým cílem je být ekonomicky stabilizovaným extraligovým klubem, který bude mít každoročně šanci bojovat o nejvyšší příčky. Třetí místo je něco trošku navíc, což s sebou nese pozitivní i negativní dopady. Mezi ně se řadí třeba i až neobjektivní očekávání veřejnosti v dalších sezonách. Protože ze čtrnáctého na třetí místo, to je rychlý skok.

Už minule jsme řešili, že po sestupu juniorky uděláte všechno pro to, aby se ihned vrátila do nejvyšší soutěže. Změnili jste něco už teď?

Teď jsme ve fázi hledání optimálního systému řízení mládeže a trenérského obsazení.

V baráži o účast v první lize neuspěl Tábor. Měli jste domluvenou nějakou spolupráci předem?

S Pískem i Táborem se každoročně před soutěží setkáváme. Nejraději bychom spolupracovali v první lize s někým z regionu. To je jasné, i když máme korektní vztahy s většinou klubů. Náš klub prozatím není v takovém postavení, abychom mohli intenzivněji pomáhat dalším klubům v kraji. Vidíte, že jsme nebyli schopní zachránit ani vlastní juniorku.