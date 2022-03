Postup oslaví ginem s tonicem. Pech při jubileu postrčil Budějovice k euforii

První šanci na ukončení série nevyužili, tu druhou na svém ledě už ano. Motor předvedl další obrat. Před znovu vyprodanou halou třikrát dohnal manko soupeře, aby pak čtyři minuty před koncem rozhodl Michal Vondrka.

V Budějovicích propukla obrovská radost. Vždyť klub byl po devíti letech ve čtvrtfinále extraligy, po dlouhých 14 letech ovládl sérii v play off a stejně dlouho nebyl v mezi nejlepšími čtyřmi. „Kdo si myslel, že budeme v semifinále? Asi nikdo. Mě něco takového napadlo leda ve sci-fi snu,“ zářil budějovický útočník Lukáš Pech.

Právě on byl jednou z klíčových postav. Vstřelil dvě branky v pátém čtvrtfinále a také tu rozhodující v duelu číslo dvě, kde Motor favorita nalomil obratem v poslední minutě. „Základem byly dvě domácí vítězství a pak to třetí na jejich ledě. I když jsme čtvrtý zápas prohráli, tak jsme věřili, že doma to dorazíme,“ potvrdil 38letý forvard.

První gól vstřelil po Šenkeříkově nahození a pohotové zadovce kapitána Gulaše. „Centr si mě vůbec nehlídal, Guli to tam šikovně prostrčil. Já byl blízko u brankáře, nemohl jsem to zvednout. Gólmanovi to zůstalo za betonem, dorazil jsem to do prázdné,“ popsal.

Druhý zásah zaznamenal netypicky od modré čáry, když si v závěru jediné přesilovky svého týmu prohodil místo s obráncem Šenkeříkem. „Vyplynulo to ze situace. Vystupovali k nám nahoru, Guliho bránili osobně. Trochu jsme s tím zamíchali, kluci dobře stáli před brankou a padlo to tam,“ dodal.

Za stavu 3:3 se zdálo, že domácím trochu docházejí síly. Místo toho se nadechli k rozhodující akci a po blafáku Vondrky už náskok uhájili. „Nemáme moc hráčů navíc, ale všichni jsme makali na sto procent a nechali na ledě všechno,“ ocenil.

Přestože skončily Budějovice výše po základní části, jako favorit série bylo považované Dynamo. „Nahrává nám, že se o nás moc nemluví. Pardubice vyhlašovaly, že jedou na titul. Jejich hráči byli pod tlakem a to jim hodně uškodilo,“ odhadl.

Uspokojení z postupu do bojů o medaile na jihu Čech nečekejte. Tým má chuť na ještě větší úspěch. „Kdo mě zná, tak ví, že to nehrozí. Dnes to oslavíme, dáme si dva dny volno, ale jedeme dál,“ má jasno. Lukáš Pech pivo nepije a výjimku neudělá ani při oslavách postupu. „Dám si gin s tonicem,“ zahlásil.

Šikovný centr v sezoně vstřelil 250. gól a vstoupil do Klubu hokejových střelců. V pondělí zapsal i 1000. start v extralize. „Nic to pro mě není. Důležitý pro mě byl pátý zápas, abychom ho zvládli,“ odmítl.

Na vlastní oči ho viděl i jeho otec. „Volal mi, že přijede, tak jsem mu nechal permanentku. Dám mu ten památeční dres, ať si s ním lehne do postele,“ usmál se.

Budějovičtí už se těší na semifinále. Jestli v něm vyzvou pražskou Spartu, bude to pro Pecha pikantní souboj, protože právě v pražském celku naposledy působil. „Já to takhle neberu. Nemůžeme koukat na základní část, že jsme Spartu třikrát porazili. Je to silný soupeř, ještě v lednu posílili. Budeme bojovat, chceme udělat zázrak,“ uzavřel.