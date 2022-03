Obraty ve skóre, tahy trenéra Modrého. Budějovice jsou mezi nejlepšími

České Budějovice se radují z velkého úspěchu. Postoupily do semifinále hokejové extraligy, když ve čtvrtfinálové sérii přetlačily Pardubice 4:1 na zápasy. „Kdo si myslel, že budeme v semifinále? Asi nikdo. Mě něco takového napadlo leda ve sci-fisnu,“ zářil budějovický útočník Lukáš Pech.

Právě jeden z lídrů se pod postup výrazně podepsal. Svůj tisící duel v extralize v pátém souboji oslavil dvěma zásahy, zároveň se trefil zpoza branky devět vteřin před koncem druhého střetnutí. V něm Motor v poslední minutě otočil stav a zařídil důležitý zlom v sérii.

„Nahrává nám, že se o nás moc nemluví. Pardubice vyhlašovaly, že jedou na titul. Jejich hráči byli pod tlakem a to jim hodně uškodilo,“ odhadl.

Jihočeši zvládli otočit zápasy s pořadovým číslem dva a pět, čímž získali klíčovou výhodu.

„Nikdy neztrácíme víru. Nabádáme všechny k tomu, aby každý věřil. To je nejdůležitější. Vždy se to nepovede, ale nesmí se nic vzdávat,“ zdůraznil útočník Michal Vondrka, který čtyři minuty před koncem pátého souboje zařídil postup. „Měl jsem jasno, že udělám bekhendový blafák. Akorát jsem to chtěl dát nahoru. Trochu mi to sjelo, ale naštěstí puk spadl do branky,“ popsal další ze zkušených útočníků.

Vondrka se do mateřského klubu vrátil před sezonou. Mnozí viděli budějovický celek jako přestárlý. Právě zkušení hráči ale v sérii ukázali, jak jsou platní. Stačí vzpomenout na bojovníka Jiřího Novotného a jeho famózní bilanci na vhazování, obětavost Vondrky, klid Pecha či důležité góly kapitána Milana Gulaše. To vše podpořené týmovým výkonem s jistým Dominikem Hrachovinou v brance.

„Nemáme moc hráčů navíc, ale všichni jsme makali na sto procent a nechali na ledě všechno,“ připomněl Pech.

Krátké střídaní Hrachoviny

Úzký kádr ještě oslabily tresty pro Jiřího Ondráčka a Jana Štencela, kvůli zranění zůstali mimo hru Kristofers Bindulis či mladík Tomáš Chlubna. Jihočeši si ale poradili a pomohly k tomu i tahy trenéra Jaroslava Modrého. Ten hlavně v prvních dvou zápasech využil urostlého beka Davida Šticha k provokacím brankáře soupeře a k tomu, aby zjednal respekt na ledě. To mu vyšlo dokonale, stejně jako netradiční střídání gólmana Hrachoviny po druhém gólu v pátém zápase.

„Stáhli jsme ho. Chtěli jsme ho trochu naštvat a pak zase dostat zpátky do hry. Někdy takový impulz přinese něco nového a zajímavého. Když tam začal házet s věcmi, tak jsem mu řekl, ať se sebere a jde zpátky,“ popsal kouč.

Modrý prokázal velký cit pro nečekaná rozhodnutí a předčil v tomto ohledu pardubického trenéra Richarda Krále. Budějovičtí získali i další důležitý souboj, brankář Hrachovina byl v celé sérii lepší než jeho protějšek Dominik Frodl. I proto jde Motor dál zaslouženě.

České Budějovice byly v play off extraligy po devíti letech, po dlouhých 14 letech pak postoupily mezi nejlepší čtyři. „Je to pro nás velký nadstandard, ale jedeme dál. Uspokojení nehrozí,“ přidal Pech. Teď čeká Jihočechy krátké volno a příprava na boje o medaile. V cestě do finále stojí pražská Sparta. „Vracel jsem se proto, abych si to užil. Takovým play off sezona graduje do obrovských výšin,“ přiznal Vondrka.

Semifinálová série odstartuje v neděli a v pondělí v Praze, na jihu Čech se bude hrát ve čtvrtek a v pátek. „Nemůžeme koukat na základní část, kde jsme Spartu třikrát porazili. Je to silný soupeř, ještě v lednu posílil. Budeme bojovat, chceme udělat zázrak,“ prohlásil Lukáš Pech, který ve Spartě působil.