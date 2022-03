Budějovický šéf Bednařík před čtvrtfinále: Dostali jsme tým tam, kde má být

V Českých Budějovicích se fanoušci i hráči těší na to extraligové po dlouhých devíti letech. „Konečně jsme se dostali tam, kde si myslíme, že by náš klub měl být,“ oddechne si generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

Sedm let po stěhování extraligové licence do Hradce Králové se Motor snažil o návrat mezi elitu. Když se mu to povedlo, úvodní sezona skončila fiaskem a posledním místem. Na to si však teď nikdo ani nevzpomene. Posílený tým Jihočechů zvládl základní část skvěle a nakonec uhájil čtvrtou příčku, který ho poslala rovnou do čtvrtfinále.

„Když jsme před devíti lety seděli na zimáku na půjčené židli s vlastním počítačem na klíně, tak jsme snili o tom, že se nám povede dostat klub zpátky na úroveň, na které byl. Tehdy jsme neměli jediného hráče a za námi nestál žádný sponzor s miliardovými obraty. Postavili jsme to na vášni fanoušků a na to jsme hrdí,“ raduje se marketingový a PR ředitel Tomáš Kučera.

Hradec Králové, Třinec, Sparta Praha. To jsou tři nejlepší celky dlouhodobé části a české hokejové velkokluby. Hned za nimi stanuli budějovičtí hráči, kteří tak mohou odpočívat a sledovat, jak v předkole nastoupili další favorité jako Pardubice, Liberec, Brno či Plzeň. „Mužstvo hrálo nejlepší hokej za poslední roky. Být v elitní čtyřce, to je velký úspěch, který si ale Motor zasloužil. Neměl žádné velké výkyvy formy. V play off se může stát cokoliv, ale sezona už bude úspěšná,“ má jasno bývalý budějovický obránce Ladislav Kolda.

Příběh znovuzrozeného Motoru fanoušky chytl a nepustil. Loajalitu ukázali i v těžkých dobách covidu, kdy klub podrželi. Ve velkém se na stadion vrátili i teď po další nucené pauze a právem zůstávají symbolem budějovického návratu mezi nejlepší české hokejové kluby.

Českobudějovické fanynky vyjadřují podporu válkou zmítané Ukrajině.

I přes řadu globálních problémů město pomalu začíná žít hokejem. Samson na kašně hlavního náměstí sice zatím zůstává bez dresu, do něhož ho fanoušci oblékli v roce 2015. Natěšení je však patrné. „Euforii možná trošku uškodila pauza před čtvrtfinále, ale těším se moc. Vnímám to jako takový klid před bouří. Doufám, že budou oba úvodní domácí zápasy vyprodané,“ přeje si budějovický fanoušek František, který na hokej chodí pravidelně.

Jeho přání s maximální návštěvou se pravděpodobně splní. V prodeji byly zhruba dva tisíce vstupenek za ceny od 380 do 440 korun, zbytek míst patří držitelům permanentních karet. Zatím se prodávají pouze lístky na obě utkání. Včera večer zbývaly necelé čtyři stovky z nich. „Řada lidí může jít jen na jeden duel. Zbylé vstupenky budou v prodeji na pokladnách vždy v den zápasu od 13 hodin,“ upřesňuje Kučera.

Dohrávka utkání 52. kola hokejové extraligy: HC Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice. Hala se zaplnila diváky po zrušení opatření, které kvůli koronaviru dosud omezovalo počet návštěvníků na vnitřních sportovních akcích.

O vrchol sezony je mezi lidmi zájem, i když klub nechystá žádné marketingové taháky. „Žijeme ve složité době plné globálních problémů. Jinak si myslím, že už bychom neměli co prodávat. Snažíme se fanoušky burcovat tradičními kanály a myslím, že to funguje. Jakmile série opravdu začne, bude hokejem žít zase celé město,“ přidává.

Heslem letošních vyřazovacích bojů bude pro Budějovické oblíbený výrok trenéra Jaroslava Modrého. Ten v komentářích a rozhovorech pravidelně hledá cestu k vítězství, a tak play off bude provázet motto #najdicestu. „Nebylo to nic strojeného. Když to trenérovi začali fanoušci připomínat, tak jim chtěl nahrávat a používal to téměř vždy. Hlavně to ale nebyla jen fráze, výsledky máme,“ doplňuje.

A zmiňovaná cesta play off pro Motor nemusí skončit už ve čtvrtfinále s Pardubicemi. „Soupeř bude rozehraný a uvidíme, co s Budějovicemi udělá pauza po základní části. Ale na Pardubice se jim dařilo, tak to vidím otevřené. Čekám dlouhou sérii, ve které bude důležité domácí prostředí. Oba celky mají výborné fanoušky,“ tvrdí Kolda.

Ti Budějovičtí o postupu nepochybují. „Série skončí 4:1. Dvakrát vyhrajeme doma, pak jednou u nich a doma to uzavřeme,“ odhaduje příznivec František.

Klání na čtyři vítězné zápasy startuje v pondělí a úterý v Budějovicích. Hrát se bude vždy od 17 hodin. Pokračování čtvrtfinále na východě Čech je v programu v pátek a sobotu. I do Pardubic se chystá početná skupina fanoušků Motoru.