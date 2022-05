Budějovické posily: zkušený útočník z Olomouce i velký bek ze Slavie

„Když mi volal můj agent a říkal, že o mě mají Budějovice zájem, neváhal jsem,“ řekl Tomeček o svém novém působišti pro klubový web. Na jih Čech přestoupil z Olomouce, kde odehrál poslední čtyři sezony.

„Když jsem byl mladý, jezdil jsem do Budějovic fandit. Bydlel jsem kousek, takže to byl nejbližší hokej, kde se hrála nejvyšší soutěž. Pamatuji si na to, jak byly v Budvar aréně slyšet trumpety. Mám tady na jihu rodinu, bráchu. I do Karlových Varů je to blíž, tam má rodinu zase má žena,“ pokračoval nový útočník Motoru.

Tomeček už má s částí týmu za sebou první trénink, ke kterému se hokejisté sešli v hale Jihočeské univerzity Na Sádkách. Ještě ale zatím s trenéry o své roli v týmu nemluvil. Sám však doufá, že do systému i party spoluhráčů zapadne co nejrychleji.

V minulosti si Tomeček zahrál například vedle hvězdy Davida Pastrňáka, Jakuba Vrány či naposledy s Davidem Krejčím. Teď na něj pro změnu čeká spolupráce s Lukášem Pechem či Milanem Gulašem.

„S Davidem Krejčím to byl obrovský zážitek, který by mě předtím asi jen tak nenapadl. Milan s Lukášem jsou také skvělí hráči. Těším se, až je uvidím hrát,“ podotkl Vojtěch Tomeček.

I další posila si užije na českobudějovickém ledě svou premiéru. Tentokrát však tu extraligovou. Z pražské prvoligové Slavie přichází do Motoru 20letý obránce Mikuláš Hovorka. Bez dvou centimetrů dva metry vysoký bek patřil k důležitým hráčům v přesilovkách i v oslabeních. Sezonu podtrhl dvaceti kanadskými body, když přispěl šesti brankami a čtrnácti asistencemi.

„České Budějovice pro mě byly jednou z možností. Nakonec jsem se rozhodl, že to pro mě bude nejlepší volba. Dostanu příležitost v extralize, navíc v takovém klubu. Velkou roli hrál zájem trenéra. Měl jsem možnost dokonce s Jaroslavem Modrým mluvit, působilo to na mě velmi pozitivně. Zájem Motoru byl velký, to mě přesvědčilo,“ líčil mladík svůj přestup z Prahy na jih Čech.

Hovorkův cíl je jasný, chce se dostávat co nejvíce do základní sestavy a hrát pravidelně. Ve Slavii platil za oporu defenzivy.

„Jsem obráncem do útoku i do obrany. Myslím si, že na to, jak jsem vysoký, relativně dobře bruslím. Rád hraji na puku, nejsem takovým tím vysokým obráncem, který se chodí mlátit,“ popsal se nový obránce Motoru.