Mrzí hlavně odchod Pýchy, říká šéf budějovického hokeje Bednařík

Šéf Motoru musí intenzivně hledat ponaučení z minulé sezony, aby Jihočeši příští rok znovu neskončili poslední. To už by totiž znamenalo sestup.

Dokážete pojmenovat tři hlavní důvody neúspěšné sezony?

Důvodů mohu jmenovat mnohem víc než jen tři, a neumím rozhodnout, které mohly být ty hlavní. Můžeme o tom jen spekulovat. Jak zásadní vliv měly dvě předsezonní karantény na špatný vstup, který nakonec udal směr celé sezoně. Jestli měl být hráčský kádr poskládaný jinak, zda nezkušenost skutečně ovlivnila ztráty ve třetích třetinách a závěrech utkání, zda trenéři vždy měli správný herní plán a taktiku. Jestli posily splnily očekávání, zda příchozí hráči vhodně doplnili kádr a ti, kteří se v něm neudrželi, měli skutečně odejít. Jestli prázdná Budvar aréna napomohla mnoha našim domácím prohrám. A jistě jsem na něco zapomněl.

Jaké z toho plyne ponaučení do dalšího ročníku?

Kladu si stejnou otázku. Do vedení sportovního úseku a na střídačku přijdou noví lidé. Třeba budou naslouchat zkušenostem, které jsme posbírali za osm sezon, co jsme u budějovického hokeje. Nový sportovní úsek bude mít znovu v oblasti sportu téměř veškeré pravomoci a uvidí se, jestli bude chtít slyšet i oponentní názory. Všichni trenéři mají své vize a styl, my jim dáváme možnost je předvést a maximálně je podporovat. Ne vždy se však potkáme s očekávaným výsledkem.

Na pozici generálního manažera jste byl v extralize také nováčkem. Co vás sezona naučila?

Všichni máme za sebou první sezonu v době covidové, která všechno úplně změnila. Museli jsme se naučit žít s covidem. Přizpůsobit se všem novým nařízením a omezením a fungovat v obrovské nejistotě a stresu. Pro všechny to byla velmi těžká sezona i celý rok.

A udělal byste vy sám něco jinak?

Po bitvě je každý generál. Udělali jsme tlustou čáru za minulou sezonou a soustředíme se na tu novou. A ta musí být výrazně lepší. Kdekoho může napadnout, že to nebude zas takový problém, protože ta letošní byla opravdu hodně špatná, že snad ani hůř být nemůže.

Trenér Václav Prospal často zmiňoval, že měl chtít lepší kádr. Jednali jste s některými hráči?

Ani ne. Ani teď nevíme, jak sezona ekonomicky dopadne. V době, kdy snad mělo smysl kádr posilovat, jsme to nevěděli už vůbec. Například o státní podpoře bylo jasno až začátkem ledna po potvrzujícím rozhodnutí Evropské komise a peníze na účtu byly ke konci ledna. Do té doby to byl jen příslib, tedy nejistota. Navíc na trhu nebyli hráči, kteří by nám výrazně pomohli. Nebo možná pomohli, ale na ty my zase neměli finance. Upřímně si však žádného takového neuvědomuji. Přesto se tu objevili Roth, Adamský, Bednář, Forman, Ville, Toman, Kubíček, Pavel Novák, Štencel a Alderson. Ani oni k výrazně lepším výsledkům nepomohli.

Mladíci Šimon Kubíček, Matěj Toman a Pavel Novák se však prezentovali velmi dobře.

Hlavně Toman se brzy zařadil mezi naše nejlepší útočníky. Novákovi chyběl vstřelený gól, jistě by mu stouplo sebevědomí a byl by pro soupeře mnohem nebezpečnější. Kubíček začal velmi dobře, pak se ale svezl s výkony týmu.

Nebylo namístě zariskovat?

V nesestupové sezoně ovlivněné covidem jsme neviděli z pohledu majitele důvod jít do bezhlavého rizika. Chtěli jsme co nejlepší výsledky, to ano, ale ne za cenu zadlužení, ekonomické zátěže pro budoucnost, v konečném důsledku ohrožení klubu a jeho budoucnosti. Připouštím ovšem, že kdyby byla sezona sestupová, museli bychom se chovat jinak. A asi by to nebylo jen o hráčích. V našem systému řízení organizace je za obsazení postu hlavního trenéra a vedoucího sportovního úseku odpovědné vedení. Případná kritika nebo chvála za jeho angažování, odvolání či neodvolání plně padá na hlavu vedení, případně moji. Za skladbu trenérského týmu a hráčského kádru je odpovědný hlavní trenér a vedoucí sportovního úseku, pochopitelně v mezích možností našeho rozpočtu.

Novým koučem je Jaroslav Modrý. Co by měl do klubu přinést?

Měl by přijít se správnou kulturou, pozitivním myšlením a správnými pracovními návyky. Na to spoléháme, protože jako hráč i trenér se ve své kariéře pohybuje v nejlepším možném hokejovém prostředí, v NHL nebo jí blízkém okolí. Od Jardy očekáváme výsledky, atraktivní herní styl a zlepšenou defenzivu.

Jak moc se změní hráčský kádr? Zhruba z poloviny?

Mohlo by to tak být. Loni nám chyběli dva tři rozdíloví hráči, kteří by na sebe vzali odpovědnost v pravý okamžik. Takové trenéři hledají a oslovují. Naplnit by se mělo i to, co řekl nový kouč. V týmu se objeví všechny věkové skupiny – zkušení, střední generace i nadějní mladíci.

Co klíčová pozice brankáře? Podepsanou smlouvu mají Jan Strmeň i Marek Čiliak, který však rozhodně nesplnil očekávání.

To jsou fakta. Není rozhodnuto, zda znovu vsadíme na Marka, nebo přivedeme jiného brankáře.

V minulém týdnu Jakub Kovář pro MF DNES sdělil, že s bývalým týmem jednal, ale návrat se minimálně o rok posouvá. Byla to vaše volba číslo jedna?

Zastavil se za námi v Budějovicích, ale tušil, že dostane v Rusku nabídku, a tak to nakonec dopadlo. A mohu potvrdit, že nebýt konkurence nabídky z KHL, udělali bychom vše, co by bylo v našich silách, aby u nás v příští sezoně dělal fanouškům i nám radost.

Jednali jste i s hradeckým gólmanem Markem Mazancem?

Ano, tedy s jeho agentem.

Podepsanou smlouvu má kromě Čiliaka se Strmeněm ještě dalších pět hráčů (Toman, Beránek, Lytvynov, Allen a Kubíček) z první várky podpisů, ke kterým se přidali ještě Holec, Ville a Karabáček. Kdo bude další?

Buďte trpělivý, průběžně je zveřejníme. Zároveň už víme, že u nás nebudou pokračovat Alderson, Gilbert, Christov, Martin Novák, Plášil a Přikryl, kterým jsme nenabídli novou smlouvu. U ostatních ještě není definitivně rozhodnuto.

Zároveň odchází i dva nejproduktivnější hráči, Pavel Pýcha do Mladé Boleslavi a Zdeněk Doležal do Sparty. Jak to, že vám utekli dva nejlepší hokejisté?

To je otázka spíš na ně. My jsme udělali pro jejich pokračování maximum. Mrzí mě to hlavně u Čendy (Pavla Pýchy – pozn. autora), který je místní kluk a kapitán. Jestli Ďolík (Doležal) opravdu zamíří do Sparty, tak jeho rozhodnutí chápu, protože je to klub jeho srdce.

Kdo opory nahradí? Doležala třeba Milan Gulaš?

Na to si budete muset počkat. Každopádně to byli důležití hráči, které musíme nahradit.

Co návrat Jiřího Novotného?

To už je takový evergreen. I letos jsme v kontaktu. Je to Jihočech, zkušený, velký a silný hokejista, lídr kabiny, výborný bulař, spolehlivý pro klíčové části utkání, pravák. Co víc dodat.

Už dva týdny mohou fanoušci volit, jestli budou vyžadovat peníze za permanentky zpátky, nebo je nechají klubu. Jak se k tomu zatím staví?

Máme odpovědi asi od 1 800 držitelů karet, ze kterých celou nebo většinu částky přenechalo klubu zhruba 55 procent. Je to skvělé a jsme fanouškům víc než vděční. Pokud by tento poměr zůstal, tak nám zajišťuje, že letošní sezona neskončí ekonomickým průšvihem.

Budete po letošních zkušenostech měnit strategii při prodeji permanentek?

Ještě jsme se nerozhodli. Každopádně chceme a začneme v květnu prodávat a uvidíme, jaké podmínky k tomu budou. Pro nás je jarní prodej permanentek velmi důležitý z hlediska zajištění cash flow, protože od reklamních partnerů zpravidla začínají chodit peníze až se začátkem soutěže.

Berete v úvahu i další možnou sezonu bez diváků?

Bereme a teď už si to bohužel umím i představit. Spíš už si pomalu ani neumím představit plnou halu a správnou hokejovou atmosféru. Ale doufejme, že se letošek už nikdy nebude opakovat.

Drží s vámi partneři?

Ano, jejich přístup je skvělý. Všichni plní tak, jak jsme se dohodli, za což jsme šťastní. Ani na příští rok zatím neregistrujeme odliv ani příliv partnerů. Kvůli covidu je společnost víceméně paralyzovaná, zatím tedy podepisování reklamních smluv na příští sezonu není v plném proudu. Touto dobou to ani není zvykem, každý rok jsme ještě hráli.

Co hlavní partner Madeta? Její šéf Milan Teplý v sezoně veřejně projevil nespokojenost.

Nebyl a není sám, kdo byl a je nespokojený. Hořkost z průběhu letošní sezony jen tak neodezní. Mám neoficiální zprávy, že ve spolupráci budeme pokračovat dál. To je pro nás klíčové a zároveň i pověstným světlem na konci tunelu, ve kterém se po sezoně nacházíme.