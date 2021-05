Na papíře silnější. Vedení přivedlo skvělé hráče, chválí kouč Budějovic

Štěstím pro Jihočechy bylo, že sezona byla nesestupová. To však příště platit nebude a snaha o výrazné zlepšení a zahnání chmur je zjevná. „Tvorba týmu není hotová, navíc jména na papíře úspěch nedělají. Ale musím pochválit vedení, které nám přivedlo skvělé hráče,“ oceňuje Patrik Martinec, jeden z nového trenérského tria.

I na něj padají velká očekávání. Společně s Romanem Fouskem budou sekundovat hlavnímu kouči Jaroslavu Modrému, kterému zatím podávají informace za oceán. Bývalý obránce NHL by se měl k týmu připojit v dalších týdnech.

Důležité bude, jaký dokážou navázat vztah s lídry kabiny, zejména třeba s hlavní hvězdou Milanem Gulašem. „Je to lídr a osobnost, zároveň stále hlavně hráč. K jeho příchodu snad ani není co říct. Patří mezi nejlepších hráče extraligy. Věk mu sice už také postupuje, ale pořád věřím, že ještě několik let bude patřit mezi top české hokejisty,“ je přesvědčený Martinec.

Poslední čtyři sezony strávil 35letý Gulaš v Plzni, předtím hrál ve Švédsku a v Rusku. V české lize se stal třikrát za sebou nejproduktivnějším hráčem, s mužstvem získal dvakrát bronz.

Pech má předat zkušenosti

Nejzkušenější v budějovické kabině však nebude. Tato role patří Lukáši Pechovi, ještě o dva roky staršímu centrovi, jenž se upsal na tři roky z pražské Sparty. „Dlouhodobě se drží na nejvyšší úrovni. Kromě hráčských kvalit může předávat cenné zkušenosti třeba Matěji Tomanovi, který je podobným typem středního útočníka. I takovou bude mít roli, hráči ho mohou sledovat na ledě i mimo něj,“ přemítá kouč.

Opačným směrem zamířil Zdeněk Doležal, v klubu nepokračují ani Radek Prokeš či Vít Jonák. Velký prostor by měla dostat posila z Litvínova Martin Hanzl, jenž si poprvé vyzkouší nejvyšší soutěž mimo mateřský klub. „Věříme, že se mu začne dařit víc. Změna prostředí by mu měla pomoci. V Litvínově byl trochu ve stínu Viktora Hübla, u nás by měl dostávat víc prostoru,“ pokračuje asistent.

Klub si hodně slibuje i od Jindřicha Abdula, 25letého útočníka se zkušenostmi z KHL, který by mohl zastávat roli žolíka. „Může překvapit extraligu,“ tuší asistent. Novou smlouvu podepsal i třeba jihlavský talent Tomáš Chlubna či Albert Michnáč a šanci na zkoušce dostane Adam Raška. Klub řeší pokračování Daniela Voženílka a mluví se i o návratu Michala Vondrky.

Ofenziva vypadá velmi slušně, Motor však musí zapracovat hlavně na defenzivě, která byla v uplynulém ročníku nejhorší ze všech. Celkem 207 obdržených branek značí průměr téměř čtyř gólů na zápas. Dál už v Budějovicích nepokračuje kapitán Pavel Pýcha, do zámoří se vydal Šimon Kubíček a skončili i Karel Plášil a René Vydarený. „Obranu je nutné prakticky přebudovat,“ uvědomuje si Martinec.

Náhrady jsou a další zřejmě ještě budou. Konkrétně další plzeňský navrátilec Roman Vráblík, karlovarský Petr Šenkeřík a poslední akvizice sparťanský bek Jan Piskáček. „Všichni jsou to už celkem zkušení hráči, kteří by měli navázat na své pozice v jejich předchozích týmech,“ nastiňuje.

Do branky Hrachovina

A na závěr klíčová pozice brankáře. Marek Čiliak přicházel jako hlavní hvězda, ale očekávání nesplnil ani zdaleka. I přes platnou smlouvu s ním klub řeší její ukončení a za slovenského gólmana už má náhradu.

Prvním brankářem by měl být Dominik Hrachovina, jenž se vrací z Finska, v Česku naposledy chytal v Liberci. „Bez výborného brankáře nemá tým šanci na úspěch. Loni klub nebyl spokojený s touto pozicí, proto jsme na to museli reagovat,“ doplňuje Martinec.

Většina týmu se sešla v pondělí na prvním tréninku, chyběli jen Gulaš, brankáři a cizinci. Hokejisté se budou připravovat zejména v domácích podmínkách ve třech blocích, ty první dva čtyřtýdenní rozdělí týdenní volno. Na led by měli vyrazit v červenci.