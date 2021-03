Nový motor pro Budějovice. Kouč Modrý k sobě bere Martince a Fouska

Modrý je také českobudějovickým rodákem a odchovancem Motoru. V klubu naváže na Prospalovu práci, přinese zámořské trendy a jeho hlavním úkolem bude pozvednout hru a přivést nové klíčové hráče, kteří pomohou k lepším výsledkům. Budějovice totiž skončily po 52 kolech základní části suverénně poslední se ziskem pouhých 33 bodů a jen šesti výhrami v normální hrací době.



„Jsem moc rád, že jsme do sportovního úseku dokázali přilákat takové osobnosti českého hokeje, jako jsou Jaroslav Modrý a Patrik Martinec. Byli to vynikající hráči a mají už i velké trenérské zkušenosti z celého světa, ale i z extraligy, čehož chceme určitě v co největší míře využít,“ uvedl generální manažer Motoru Stanislav Bednařík na klubovém webu.

„Veškeré kroky, které jsme učinili ohledně skladby kádru pro následující sezonu, už jsme koordinovali s novým sportovním úsekem,“ dodal.

Modrý má za sebou jako bývalý vynikající defenzivní bek bohatou hráčskou minulost v NHL. Za New Jersey, Los Angeles, Dallas, Atlantu a Philadelphii odehrál 725 utkání s bilancí 49 gólů a 201 přihrávek, v play off přidal dalších 28 startů a šest bodů. Na domácí scéně vyhrál titul ještě ve federální lize s Duklou Trenčín, po návratu ze zámoří působil v Liberci a v Plzni.

V poslední době pracoval jako asistent kouče v Ontariu v AHL, tedy na farmě Los Angeles Kings. Velké jméno si udělal i jako kouč rozvojových programů kalifornského klubu do 16 a 18 let.



Patrik Martinec v roce 2012 na střídačce hokejové Sparty.

Patrik Martinec, rodák z Jilemnice, je bývalý český extraligový šampion se Spartou z roku 2000. O rok později dokázal vyhrát také bodování soutěže se ziskem 59 bodů, se 46 asistencemi se stal nejlepším nahrávačem soutěže. V zahraničí si zahrál také za ruskou Kazaň, poslední roky hráčské kariéry trávil na exotickém angažmá v korejském celku Anyang Halla, s nímž dosáhl na dva mistrovské tituly v Asijské lize. Tam později působil také jako trenér.



Roman Fousek, poslední člen nového realizačního týmu, je přímým produktem trenérské líhně klubu. V posledních letech se po přechodu z konkurenčního budějovického David Servisu věnoval práci u sedmnáctky i devatenáctky Motoru.

„Důležité je pro nás i propojení A týmu s akademií, které budou zajišťovat Roman Fousek a také Patrik Martinec, jenž bude zároveň i sportovním ředitelem akademie HC Motor České Budějovice. Věříme, že pro všechny fanoušky budou trenéři i hráči, které do Motoru přivedeme, důkazem, že následující sezonu bereme velmi vážně a chceme prožít mnohem lepší ročník, než byl ten uplynulý,“ doplnil Bednařík.

Motor bude chtít s pomocí nového trenérského štábu zaútočit alespoň na příčky znamenající postup do play off a vylepšit letošní dojem. „Velkou pomocí by při tom měli být, jak doufáme, i naši fanoušci, bez kterých si už další sezonu neumíme vůbec představit.“



České Budějovice se letos vrátily poprvé od roku 2013 do extraligy. Jejich tehdejší účinkování v soutěži ukončil odchod hlavního sponzora, společnosti Mountfield, i s licencí do Hradce Králové po takzvaném sporu o pivo, dlouhodobě se navíc s radnicí nemohl domluvit na stálém financování.

Do extraligy je dovedl zpátky právě Prospal, který stavěl mužstvo poslední tři roky a po této sezoně se navzdory výsledkům rozhodl pro návrat do zámoří za rodinou. Od trénování si nyní chce dát minimálně roční pauzu.