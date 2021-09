Zdařilá oslabení, promrhané přesilovky. Přehráváme akce, zní od sparťanů

„Tak spokojení určitě jsme,“ říkal na dotaz ohledně výsledku útočník Pražanů Vladimír Sobotka. Ovšem viditelně zasmušile, což okamžitě vysvětloval: „S čím určitě spokojení nejsme, to jsou přesilovky. Jimi bychom si měli pomáhat. Přijde mi, že se dostáváme zbytečně dolů.“

„Kdybychom nějaké proměnili, mohli jsme zápas zklidnit. Jenže jsme je sehráli velice špatně a vyšlo to spíše do trápení. Pořád to není ono a jsme ve fázi hledání,“ přidal k početním výhodám kouč Josef Jandač.

Duel nabídl v úterý zejména ve druhé třetině vcelku unikátní obrázek. Oba týmy si své největší příležitosti vypracovávaly nikoliv v přesilovkách, ale v momentech, kdy hráče na ledě postrádaly, případně krátce po nich. K vidění byly samostatné úniky i nebezpečné dorážky, branky už ale ne.

„Přesilovek bylo hodně, občas nám tam i ujeli nebo měli nějakou šanci... Vítkovice kousaly. Víme, že jsou nepříjemným soupeřem, ale my zároveň můžeme být lepší. Není to od nás úplně stoprocentní, stále tam jsou nějaké chyby,“ hodnotil 34letý Sobotka.

Jedinou přesilovkou trefu utkání přinesla rána kapitána Michala Řepíka vkleče po křižné přihrávce od Švéda Erika Thorella. To však na zápas, v němž sparťané hráli v početní převaze takřka patnáct minut, bylo zpropadeně málo. Důvod? Na něm se domácí shodli.



„Alespoň jednou to vyšlo, ale jinak to nebylo dobře sehraný. Přehráváme situace. Místo toho, abychom si to zjednodušili, tak to spíš sami sobě zkomplikujeme,“ shrnul jasně Jandač.

Jenže hosté mohli být nazlobení úplně stejně, v prvním dějství dostali od Sparty dárek v podobě dvojnásobné výhody, hry pěti proti třem. Jenomže jej odmítli.

Z pohledu žurnalistů to působilo hodně zvláštně. Skoro jako by se z obou mužstev stalo jedno. Pokud byste v mixzóně nevěděli, kdo ke komu patří, výpovědi by vám dost splývaly a nejspíš vás uváděly v jeden velký chaos.

„Dneska nás to zakončení trápilo, neproměňovali jsme šance,“ hlesl po zápase sparťan Miroslav Forman.

„Strašně se trápíme v koncovce. V přesilovkách nejsme produktivní. I na nich se nadřeme,“ uvedl pro změnu vítkovický asistent Radek Philipp.

A dále přidal: „Pokud bych měl hledat něco pozitivního, tak samozřejmě ta oslabení. Klukům, kteří to tam odmakali, patří velký dík. Odehráli jsme je vcelku slušně.“

„Na začátku sezony, i v Lize mistrů, jsme měli trochu problémy s oslabením, ale teď si to začíná konečně sedat. Kluci to odbránili výborně.“ Ano, to pronesl zase Forman.

Utkání 9. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera. Zleva Michal Řepík ze Sparty fauluje Lukáše Krenželoka z Vítkovic.

Až hra při rovnovážném počtu hráčů na ledě oba celky odlišovala. Sparťané hráli ofenzivně, měli více ze hry a zaměstnávali brankáře Vítkovic Aleše Stezku. Dohromady ho ve střetnutí zasypali hned 39 střelami.



„Šance byly, akorát tam asi chybí nějaká poslední přihrávka. Musíme zachovat chladnou hlavu... Bylo to takový ubojovaný, ale jsme rádi za ty body,“ nechal se slyšet Sobotka.

Boj viděl i Philipp, který na druhé straně logicky velebil Stezku: „Zaslouží si velkou pochvalu. Po celé utkání nás držel ve hře.“

Další velký rozdíl je pak patrný i v extraligové tabulce. Zatímco Pražané se vyhoupli na třetí místo a z šesti domácích klání za sebou jich vyhráli pět, Ostravané figurují na předposlední pozici. Nicméně mají odehráno pouhých pět utkání, nejméně z celé ligy.

I Sobotka, jenž se v průběhu rozhovoru několikrát zamyšleně drbal v obličeji a zakládal paže, si uvědomoval, že na startu sezony se ještě nic tak hrozného neděje.

„Zase bych z toho nedělal velkou tragédii. Všichni víme, že přesilovky musíme zlepšit a snažíme se na tom pracovat... Mohli jsme vyhrát klidně o čtyři branky, ale je to začátek. Myslím, že si to sedne.“