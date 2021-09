Třinecký Hrňa: Kdy jsem měl naposledy tři body? Ty brďo, to bude historie

Na 1:1 jste vyrovnávali v přesilovce v poslední minutě první třetiny. Na dva jedna dával gól Martin Růžička z trestného střílení. Byly to rozhodující momenty?

Řekl bych, že jo, ale hlavně jsme si hlídali střední pásmo. Přistoupili jsme k zápasu zodpovědně a čekali na chyby. Využili jsme přesilovky, ubránili oslabení. Super zápas.

Byl to střet finalistů extraligy z let 2019 a 2021. Co vám ukázal?

Vždycky je to boj. Výsledek dnes zrovna vyšel takto, ale každý zápas s nimi je na krev. Snažíme se a dneska to tam napadalo nám. Chtěli se na nás vytáhnout a vrátit nám ta dvě finále, ale my jsme k tomu přistupovali jako bychom znovu hráli finále.

Překvapuje vás, že Liberci nejdou přesilovky, v nichž byla jejich velká síla?

Bohužel někdy to tak je. Ale mají na přesilovku velice kvalitní hráče. Teď jim to tam nepadá, ale za chvilku se jim to může znovu rozjet.

Poprvé za váš tým nastoupil Ondrej Šedivý z partnerského Frýdku-Místku. Zdá se, že k vám do útoku s Tomášem Marcinekm hned zapadl. Je to tak?

Šeďa hrál perfektně. Před zápasem jsme si řekli, co a jak hrajeme a hned se začlenil do naší lajny. Má plno zkušeností z extraligy i EBEL ligy.

Co říkáte kombinaci, kterou Šedivý rozjel s Marcinkem před vaším gólem?

Šeďa našel Marciho úplně perfektně, protože tam bylo strašně moc hokejek. Byla to parádní nahrávka a Marci mi puk dal úplně do prázdné branky. Snažil jsem se jen nějak nasměrovat nohy, hokejku, aby se odrazil do branky. Zdálo se mi, že mě trefil do brusle.