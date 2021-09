Stavíme lego od začátku, říká Hrachovina o Budějovicích. Výhru v Brně si užil

Těžký, ale trochu jinak, než očekával, byl pro Dominika Hrachovinu zápas na brněnském ledě. Domácí na něho vyslali jen 20 střel, z toho v první třetině pouhé čtyři.



„Těžký, strašně těžký. V první třetině na mě nic nešlo, ve druhé už tam byly nějaké ošemetné situace. Je to jiné, než když je člověk od začátku v permanenci, jako jsem to měl v minulých zápasech. To se koncentruje automaticky. Psychicky je to těžší, když je střel míň,“ referoval Hrachovina.



Notně mu pomohli i bránící hráči, jimž se podařilo plno brněnských ran zblokovat.

Sladké vítězství, souhlasíte?

Rozhodně! Potřebovali jsme ho jako sůl. Takový zápas jako tady v Brně jsme letos možná ještě neodehráli.

A vy máte odtud svoje první vítězství v kariéře.

Je to tak. S Libercem jsme nad Kometou vyhráli doma, i když tam to taky moc velká paráda nebyla a nešťastně jsem tam inkasoval. V Brně jsme pak prohráli. Teď jsem tady byl podruhé.

Základ tomu mužstvo před vámi dalo hned na začátku, kdy se ujalo vedení 2:0.

Start byl z naší strany skvělý. Potom to udalo ráz celému zápasu. Otěže jsme převzali my, diktovali jsme tempo, Kometa byla opařená. Až na škobrtnutí ve druhé třetině, kdy jsme se nechali vyloučit, jsme toho Kometě moc nepustili.

Pomohl vám hodně start obránce Šenkeříka, který nastoupil poprvé v sezoně?

Sami vidíte, že dal dva góly, takže ano. Pro nás je to první bek, potřebovali jsme ho. Obraně pomohl strašně moc klidem, jak rozehraje puk, a když k tomu přidá góly, je to další obrovské plus.

Byl tohle v Brně ten Motor, jaký si představujete?

Jasně, ale musíme si všichni uvědomovat, že pořád jsme na začátku. Všichni se poznáváme, stavíme to lego od nuly. Pořád si to sedá. Snažíme se o to, aby to bylo lepší, konzistence nám zatím sice chybí, aby naše výkony nebyly kolísavé, ale my na tom pracujeme. Na zápasech jako v Brně musíme stavět, a když budeme hrát takhle jednoduše, tak vepředu ty góly dáme.

Překvapila vás Kometa ve svých přesilovkách, v nichž častěji než Peter Mueller střílel centr Petr Holík?

Trochu ano. Celá jejich přesilovka je nebezpečná, mají tam tři praváky. Přečíst Holasovu hru je strašně těžké, on má ty ruce gumové a je strašně těžké přečíst, co bude dělat. Možná to někdy neví ani on sám. (úsměv) Ta přesilovka Komety je hrozivá, ale jo, párkrát jsem byl překvapený, že střílí sám. Muellera jsme dobře blokovali, nedali jsme mu prostor. Ve výsledku je ale jedno, kdo střílí, jestli Holík, Mueller nebo Haščák, to jsou všechno výborní hokejisti.

Užil jste si zápas s vítěznou tečkou ve svém rodišti?

Je to tady nádherné, atmosféru na Kometě zná každý. Měl jsem tady celou rodinu, takže jsem rád, že se sem mohli všichni podívat, a je to taková třešnička na dortu, že jsme vyhráli.