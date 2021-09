Krejčí: Tvrdá hra mě nakopne. Po hráčích půjdu tak, jak oni po mně

V nedělením zápase proti Liberci byla vaše lajna velmi produktivní, celkově pět bodů. Už jste se dokázali sehrát?

Teď už si dovolím tvrdit, že kluky znám. Vím, co od každého hráče můžu čekat. Ale proti Liberci to byl rychlý hokej a šlapaly všechny lajny. Vypadá to, že jsme se ponaučili z minulých zápasů, kdy jsme vedení ztratili.

I kvůli nevyužitým přesilovkám, jedna vám teď ale vyšla.

Minule břevno i další šance, takže je velmi příjemné, že jsme se ve hře pět na čtyři konečně prosadili. Hodně to trénujeme, a když se to nepovede, musíme makat dál.

Dokázali jste porazit loňské finalisty. Sladké vítězství?

Hlavně velmi důležité. Bylo by nepříjemné dvakrát po sobě doma prohrát. My máme odehrané o dva zápasy méně než ostatní týmy, které nás tím pádem přeskakují. My se jich snažíme držet, co to jen jde.

Další zápas, další gól, už sedmý. Nečekal jste, že budete spíše nahrávačem?

Je pravda, že čísla z Bostonu hovoří tak, že mám více asistencí. Ale nevstupoval jsem do sezony s tím, že chci nahrávat. Do každého zápasu jdu připraven na sto procent, a když se naskytne šance, snažím se dát gól. Teď to vychází na mě, ale otočí se to i na jiné kluky.

V neděli jste se prosadil po milimetrové přihrávce Jana Káni. Byla půlka gólu jeho?

Já si s dovolením nechám celý gól (smích). Ale ne, nádherná přihrávka. Už v první třetině mě skvěle našel, ale to jsem neskóroval, jsem rád, že na podruhé jsem mu přesnou asistenci mohl splatit.

V české extralize jste po návratu odehrál už šest zápasů. Troufnete si už na srovnání s NHL?

Rozdíl tam je, ale nechci to nijak rozebírat. Hráči tady jsou moc šikovní, v extralize jsou zároveň hráči z Kanady, takže kvalita tu je velká. Ale nijak mě to netrápí, já se vždy snažím hrát svoji hru.

V prvním zápase jste hodně diskutoval s rozhodčími při vhazování. Už jste si zvykl na české buly?

Když se mi něco nezdá, sudího upozorním, ať si dává pozor. Od toho tam jsem. Někdy to i rozhodí druhého centra. Ale žádné křivdy jsem necítil. Dělám to samé, taky se snažím počínat si na hraně.

Jak reagujete na mnohdy tvrdou hru na vaši osobu?

Trošku mě to nakopne a mám to i docela rád. Když po mně takhle obránci půjdou, já po nich taky půjdu.

Vy se hitů nebojíte.

Nevyhledávám je, ale to jsou návyky z NHL. Když tam ten hráč je, musím hráče dohrát. Nechci pak vidět na videu, jak jsem něco nedokončil.

Hrajete teď téměř každý druhý den. Vyhovuje vám to?

Rád hraju zápasy. Je dobré je mít takhle blízko sebe. Snad nabitý program proměníme v body.

Už jste se s rodinou usadil?

Manželka mi říká, že se jí tu hodně líbí. Když je hezky, chodí s děckama ven a pochvaluje si to. Prarodiče si někdy vezmou děti na noc do Šternberku, takže zatím to jde. Zvlášť když je poslední dny tak hezky.

Reaguje nějak David Pastrňák na vaše gólové hody?

O tom se moc nebavíme, abychom to nezakřikli. Jsme pořád v kontaktu, ale povídáme si hlavně o jiných věcech.