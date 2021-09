Krejčí s Plekancem proti sobě. Jejich dřívější konflikty? Povídačky, říká Růžička

Krejčí krátce po návratu na česká kluziště potvrzuje svou výjimečnost. S bilancí gólu na zápas vévodí střeleckým statistikám, krok s ním zatím drží jen budějovický Milan Gulaš.



„Jeho sedm branek mě překvapilo. Myslel jsem si, že bude spíš tvořit a mít víc asistencí. Je to zkrátka hráč, který umí všechno,“ chválí útočníka Olomouce Tomáš Rolinek, kapitán zlatého hokejového výběru z mistrovství světa 2010.

Z individuálního hlediska může být se vstupem do nové sezony spokojen i Plekanec. Patří k oporám kladenských Rytířů, v tabulce produktivity uzavírá elitní třicítku.



Kladno - Olomouc ve čtvrtek od 18 hodin ONLINE

„Tomášův přínos ale nespočívá jen v bodech. On je taková včelička, pracant. Hraje výborně do defenzivy, na ledě je všude. Možná je trochu komplexnější než Krejča,“ myslí si bývalý kouč národního týmu Vladimír Růžička.

Oba hráče měl v jedné kabině na olympijských hrách v roce 2010, kde hokejová reprezentace ve čtvrtfinále podlehla Finům 0:2.

„Jsou to zodpovědní a týmoví kluci, srdcaři. Když mohli, na akce národního týmu přijeli,“ vypráví Růžička.



Poprvé se Krejčí s Plekancem v dresu se lvem na hrudi potkali už o dva roky dříve - na světovém šampionátu v Québecu a Halifaxu. Pod Aloisem Hadamczikem v Kanadě hájil české barvy i Rolinek.

„David tehdy patřil k mladším klukům, byla to pro něj velká akce. Ale vypadal výborně. Tomáš už patřil ke stabilním hráčům NHL. Bylo jasné, že před sebou mají velkou kariéru,“ vzpomíná pardubická ikona.

Jeho slova se jen potvrdila. Plekanec se v Montrealu vypracoval do pozice prvního centra a uznávaného defenzivního specialisty napříč celou NHL.

Že není jen psem obranářem, ukázal v sezoně 2009/10, kdy pokořil hranici sedmdesáti bodů. Dlouhodobě patřil k lídrům Canadiens. Na ledě i mimo něj.



Krejčí sice zůstával schovaný ve stínu věhlasnějších spoluhráčů v čele s Patricem Bergeronem nebo později Davidem Pastrňákem, ale své působení v zámoří ověnčil individuálními i týmovými úspěchy.

V roce 2011 oslavil s Bostonem zisk Stanley Cupu. O dvě sezony později se musel ve finále sklonit před Chicagem. Cenou útěchy pro něj mohlo být prvenství v tabulce kanadského bodování play off, ve kterém nastřádal devět gólů a sedmnáct přihrávek.

„S příchodem vyřazovací fáze sezony jeho výkony vždy rostly. Sám rozhodoval zápasy. Proto na mě udělal o trochu větší dojem než Pleky, ale ani jemu nechci nic upírat. Na oba se bude v NHL vzpomínat,“ říká Rolinek.

Plekanec s Krejčím stáli v bojích o jednu z nejcennějších sportovních trofejí i proti sobě. Dvakrát uspěl Montreal, dvakrát Bruins.



Kolegové z národního týmu si nic nedarovali. Párkrát to mezi nimi zajiskřilo, na ledě si střihli několik menších strkanic.

Útočník Bostonu ale před mistrovstvím světa v roce 2012 vzájemnou nevraživost odmítl: „V NHL je to občas vyhecované, ale tady mezi námi žádný problém nebude.“

„Nemyslím si, že by měli nějaký osobní konflikt. To jsou spíš jen takové povídačky, navzájem se uznávají. Hokejisté si všechno vyříkají na ledě nebo v kabině a tím to hasne,“ vypráví Růžička.



Coby elitní centři Kladna a Olomouce se budou ve čtvrtek na ledě potkávat často. Jejich zápolení se řadí mezi největší taháky desátého kola extraligy. A nezapomínejme, že vedle Plekance se bude prohánět ještě Jaromír Jágr.



Rytíři se sice v posledních kolech herně i výsledkově zvedli a odlepili se z úplného dna tabulky, ale v roli favorita půjdou do vzájemného duelu Hanáci.

Krejčí je pro ně rozdílovým hráčem, kterého dlouho sháněli. „Když vezmu v potaz, že v přípravě vůbec nehrál a neměl čas se sžít s týmem, jsou jeho výkony opravdu obdivuhodné,“ nešetří chválou Rolinek.

Zcela právem začíná vyvstávat otázka ohledně účasti olomouckého tahouna na olympijských hrách. Pokud nedojde ke změně, do Pekingu dorazí hvězdy z NHL. Tempo zápasů bude podstatně vyšší než v české nejvyšší soutěži.

„Ano, rozdíl bude obrovský. Především v rychlosti. Ale David je profesionál, poradí si s tím. V nominaci by měl stoprocentně figurovat. Myslím si, že v ní nebude chybět. Takového centra přece nemůžeme nechat doma,“ uzavírá bývalý kapitán národního týmu.

„Je to vynikající hráč, hvězda. Ukázal to v NHL, září v extralize a ukáže to i na olympiádě. Prostě to má v sobě,“ dodává Růžička.