Krejčí se trefil i v pátém zápase, ale Olomouci to bylo málo

Šest vyloučení Hradce, nula gólu z přesilovek. Příčina první domácí porážky Mory v ročníku byla mrzutá. Olomoučtí nevyužili sto deset sekund trvající přesilovku pět na tři ani čtyřminutové vyloučení hradeckého Smoleňáka.

„V přesilovkách jsme postrádali více střelby,“ vyčítal kouč kohoutů Jan Tomajko. „A navíc nemůžeme dostat gól!“ Z hrdiny Dujsíka se stal smolař.

V 11. minutě mu odjeli spoluhráči střídat, tak to vzal na sebe a parádní bombou z kruhu propálil gólmana Štěpána Lukeše. Srovnal na 1:1, ale dlouho si euforii neužil.

„Raději bych bral tři body. V rozhodujícím gólu jsem měl prsty,“ smutnil Dujsík. „Dostal jsem přihrávku na bekhend, chtěl jsem to hned vrátit. V tu chvíli mi do toho Perret vjel a bylo zle.“ Perret krátce po zahájení poslední třetiny proměnil svůj nájezd brilantní forhendovou kličkou. „Myslel jsem pouze na to, jak dostat puk za gólmana. Bylo to rychlé,“ pravil hradecký hrdina.

Na konci druhé třetiny se přitom dostal do totožné pozice po chybě Jana Káni, ale napoprvé na brankáře Jana Lukáše nevyzrál. „Nevěděl jsem, že je to ten samý hráč. Ale určitě bych se nezachoval jinak. Chtěl jsem povyjet z brány a šanci zneškodnit,“ přemítal Lukáš, jenž dostal v brankovišti šanci před posilou Jakubem Sedláčkem.

„Určitě jsme ale Sedláčka nepřivedli, aby seděl na lavičce,“ podotkl Tomajko.

Olomouc otočila stav po čtvrt hodině, když se opět prosadil Krejčí. Kucserova sražená rána se od zadního mantinelu odrazila přímo ke světovému centrovi, který si dal záležet, aby v pokleku trefil přesně do odkryté části branky. Pak zapumpoval rukou, jak když startujete sekačku. Kucsera se také málem zapsal mezi střelce. Jeho přesilovkou ránu však zastavil tělem u tyče hradecký brankář Lukeš. Zda kotouč nepřešel lajnu, muselo rozhodnout až video.

Kucsera následně nevyužil ani dvě další střely z podobné pozice po nabídkách Krejčího. Třicetiletému křídelníkovi se dvakrát za střídání svezl puk po čepeli. Vývoj zápasu nedokázal změnit ani Krejčí.

Jeho mířenou střelu nejprve Lukeš lapil, pak trefil břevno. Jindy klidně působící Krejčí se šest minut před koncem dostal do šarvátky s Jerglem, kterého při přejezdu přes útočnou modrou strčil. Reagoval tak na tvrdou hru na svou osobu, leč byl vyloučen, a hosté už závěr ustáli.

„Nechtěli jsme Davidovi dát prostor. Ale se vším respektem, neapelovali jsme na větší množství hitů,“ řekl trenér Hradce Tomáš Martinec.