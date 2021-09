S Krejčím jsme hokejovější. Trenéra Motáka těší olomoucká proměna

Na otázku, zda je Olomouc s Davidem Krejčím hokejovější, souhlasně kývne. „Máte pravdu,“ liboval si trenér Hanáků Zdeněk Moták. „Ale není to tak, že by se tady hokejovost vzala z ničeho nic. Je to především o sebedůvěře, která hráčům vedle Krejčího roste. Najednou vidíte, že si hráči začali věřit, že hokej umí a chtějí něco dokázat. Lépe bruslíme i přihráváme, chybí jen góly,“ zmínil výhru 3:2 v prodloužení nad Karlovými Vary. „Ve třetí periodě nám právě sebevědomí scházelo a byli jsme ustrašení.“