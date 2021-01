Nový rok. A jiná hokejová Sparta, která nahání strach a soupeře

V hokejové Spartě si za poslední roky zvykli, že v zimě začaly mrznout její naděje na úspěch. Před třemi lety s obtížemi doklopýtala do předkola play off. Předloni ji nočním drilem po bezkrevném zápase marně křísil trenér Krupp. Výsledek opět nevalný. Loni touhle dobou se po nepřesvědčivých výkonech schylovalo k vyhazovu německého elegána. A jeho nástupcům zhatil sezonu covid. „Pomohlo by, kdyby se udělal nějaký úspěch a byl by větší klid,“ říká nyní trenér Josef Jandač, jenž Spartu vede s Miloslavem Hořavou.