Není to dobré. Jsme jako na horské dráze, láteří sparťan Němeček

Sparťanská hra působí na přelomu roku velmi rozháraně. Tým střídá skvělé výkony s bezzubými. Proti Bílým Tygrům udělali domácí dvě fatální hrubky v obraně, po nichž z rychlých střel skórovali Jelínek a Lenc na vyrážečku.



Potom už se Sparta zklidnila, ale ani šestatřicet střel na Petra Kváču nestačilo na první vítězství v novém roce. Domácí hráči pálili ze všech možných pozic, avšak málokteré střely byly z kategorie vyložených. Ujmula se jediná z hole Davida Němečka ve třetí třetině. V době, kdy už domácí potřebovali s vývojem zápasu cokoliv provést, aby měli reálnou šanci na nějaký bod.



„Máme gólové šance, ale musíme se naučit je proměňovat. V zápasech s Pardubicemi a dnes také s Libercem jsme soupeře přestříleli, ale prostě ty šance neproměníme. Sráží nás to,“ zlobil se David Němeček.

Sparta zapnula ve třetí třetině a do útoku poslala i beky, aby ještě zkusila tlakem zlomit nepříznivý stav, tuhý odpor urputné liberecké obrany. „Neměli jsme co ztratit, proto jsme o to víc vytáhli forčeking dopředu. Snažíme se tlačit do brány a vytvářet zmatek. Jen se nám potom nepodařilo přidat druhý gól,“ podotkl.



Němeček byl u všeho podstatného. Řezal soupeře, zkoušel zakládat útoky, vysouval se do gólových pozic.



Jenže Pražané proti sobě tentokrát měli defenzivně dobře připravený tým, jenž je nepouštěl k velkým šancím.



V předchozích duelech však on i jeho spoluhráči narazili na zcela jiný typ protivníků. Nápadité týmy s rychlými bruslaři a odvážnou hrou.



Je až s podivem, že je v takřka exhibičním tempu dokázali přehrávat a je ještě podivnější, že se stejnou lehkostí ztráceli jasné vedení a pustili soka zpět do hry.

V současnosti nemohou nalézt harmonii hry a správnou taktiku proti různým stylům.



„Nebudeme si nic nalhávat. Není to dobré. Hrajeme třeba čtyřicet minut a potom z nějakého důvodu přestaneme hrát náš hokej, který nám přinesl úspěch. Dokážeme prohrát úplně jasné zápasy. Nemělo by se to stávat,“ láteří Němeček.



„Když to shrnu - dostáváme góly po individuálních chybách. Naše sezona je jako horská dráha. Chvíli jsme nahoře, potom zase dole. Teď bude hrozně důležité, abychom se velmi rychle dokázali zvednout, dostat se do zpátky do naší herní pohody a začali vyhrávat,“ velí obránce.

Na vlnu dobré nálady už se sparťané pokoušejí letos naladit potřetí, v předchozích dvou případech jim to vyšlo a načali pak dlouhé série výher.