Produktivní Říčka: Teď to ladí celé Spartě. Na Kometě tentokrát vyhrajeme

Jejich třetí formace byla v duelu s Jihočechy neproduktivnější a vůbec se dobře doplňovala. Pech díky výbornému vidění, zkušenosti a přehledu rozdal tři gólové přihrávky, Buchtele zařádil vyrovnávací gól na 1:1.



A Říčka? Ve třetí části strhl vedení na stranu Sparty a potom stál u pátého gólu, kterým si Pražané dodali klid.

Začátek zápasu jste ovšem neměli dobrý. Soupeř vás přehrával, dostal pod tlak, kazili jste přihrávky i akce. Potřebovali jste se srovnat?

Už v minulém utkání jsme se podobně trápili. A teď jsme na lepší vstup připravovali, jenže jsme tam měli rovnou dvě oslabení a padl z toho gól. Měli jsme poměrně špatný pohyb a v téhle pasáži nám pomohl Jakub Neužil, který hodně šancí pochytal. Prohrávali jsme o jeden gól a ještě jsme po první třetině byli za takový stav rádi.



Výkon jste v dalších dvou třetinách zlepšili. V čem byl největší rozdíl?

Potom už jsme přebírali zápas do svých rukou a připadalo mi, že Budějovicím ve třetí třetině došly síly. Nástup totiž měly extrémně agresivní. Využili jsme toho a dali góly.

Na střídačce trenéři zvýšili hlas a to samé nejspíš proběhlo o první přestávce v kabině, že?

Řekli jsme si, že musíme zlepšit pohyb a zvýšit agresivitu, abychom se soupeři vyrovnali. Trenéři udělali pár změn, dali jsme potom branky a uklidnili se. Právě tím jsme zápas zlomili.

Vaše formace zařídila čtyři góly a všechny byly pěkné.

Na některé akce se hezky koukalo. Rozhodlo právě to, že Budějovice už neměly z čeho brát. Najednou jsme měli víc prostoru, protože už tolik nenapadaly.



Cítíte, že jste všichni tři nabrali formu a nynější souhra klape?

Je pravda, že jsme měli pár hluchých utkání, ale měli jsme šance a teď se daří je proměňovat. Poslední dva zápasy jsme dali nějaké góly. Trenéři nás na chvíli roztrhli, ale potom dali zase dohromady a je vidět, že to funguje.



Prosadilo se šest různých hráčů. Vnímáte, že tým je teď celkově silný?

Je to velká výhoda, protože když jedné lajně zápas nevychází, víme, že to na sebe vezme jiná. Vnímám jako velké plus, že se začalo dařit celému týmu.



Vyhovuje vám, že jste na prvním místě tabulky a můžete se dívat už jen pod sebe?

Důležité je, že všichni nemají ještě vyrovnaný počet zápasů. Ale je fajn, že se nám teď daří vyhrávat zápasy, které se nám předtím nedařilo dotahovat.



Příště hrajete s Kometou, která vás pár dní dozadu porazila. Honili jste tam zápas na poslední chvíli a nakonec jste prohráli v prodloužení. Co udělat tentokrát jinak?

Mohli jsme si tam pomoct dlouhou pětiminutovou přesilovkou i pár dalšími, ale nedokázali jsme to. Věřím, že tentokrát tam vyhrajeme.