Hokejová Sparta hlásí zvučnou posilu do brány: přichází Salák

„Aktuálně pomáhá spíš Sparta mně. S vedením jsme se domluvili, že si vyjdeme vstříc. Budu se snažit pomoct v jakékoli roli,“ řekl Salák, jenž posledních sedm sezon strávil v ruské KHL.

V té aktuální však nenastoupil k žádnému zápasu, takže by ve Spartě měl ve zbytku ročníku spíš krýt záda Machovskému a předávat zkušenosti mladším gólmanům. Zajímavostí je, že ho ve 33 letech čeká první angažmá v české extralize.

„Nabídky ze zahraničí nepřicházely a já chtěl hlavně už hrát a prodloužit si kariéru. Proto jsem rád, že můžu být ve Spartě - v týmu, který může hrát o titul,“ řekl pro klubový web.

Sparta o angažování Saláka začala reálně uvažovat poté, co Michal Neuvirth ze zdravotních důvodů přerušil další pokus o návrat. Sportovní manažer Jaroslav Hlinka je přesvědčený, že svými zkušenostmi může klubu pomoci z pozice gólmana číslo 2. Ale kdo ví, všechno mohou změnit výkony na ledě.

„Saša toho má hodně v zahraničí, byl i jedničkou nároďáku. Navíc má obrovskou touhu pomoci našemu týmu, je to zároveň výborný kluk do kabiny. Jsem si jistý, že zapadne,“ tvrdí Hlinka.

Je otázkou, kdy Salák dostane šanci v zápase, protože od konce minulé sezony, v níž chytal za Rigu, neodchytal jediný soutěžní zápas a dosud se nijak systematicky s týmem nepřipravoval. Příležitost ale určitě přijde.

Potřebuje ji on sám, aby nevypadl z role a mohl usilovat o nové angažmá v další sezoně, potřebovat to bude i Sparta, která chce být co nejsilnější pro play off, kde má jako tradičně nejvyšší ambice, které se jí dlouhodobě nedaří naplnit.