Wallson pozoruje sparťanské zlepšení. Mapuje si situaci a učí se, zní z týmu

Severský odborník se rozkoukává, však jej klubové vedení představilo před třemi dny.

„Je tu krátce. Spíš zatím pozoruje, jak to tu chodí a mapuje si situaci. Větší příspěvek přijde po delší době,“ věří útočník Jan Buchtele.

„Stál mezi náma s Jardou Hlinkou. Naučil se jména, aby si osahal českou střídačku,“ doplnil Miloslav Hořava, který mužstvo vedl už před týdnem v Karlových Varech.

Zatímco v Hořavově gesci zůstávají tradičně obránci a hra formací pro oslabení, Wallson se má starat o ofenzivu Pražanů, včetně přesilovek. Postupem času se Švéd pouštěl do komunikace s hráči a sledoval utkání, v němž se Sparta v projevu speciálních týmů hodně zlepšila.

K dispozici sice dostala jedinou přesilovku, avšak poměrně jednoduše ji aktivní střelbou díky dorážce Michala Řepíka využila.

„V předchozích zápasech byly hezké na oko, kotouč spíš nelétal a my s ním bruslili okolo. To bylo neefektivní. Problém jsme si pojmenovali, řekli si, že kotouč musí létat a musí tam být střely a šance,“ vysvětloval obránce David Němeček.

Pražané se pak dopustili jen dvou faulů. A třebaže k nim došlo zbytečně mimo jejich obranné pásmo, domácí se za ně revanšovali povedeným oslabením. Zejména při první hře ve čtyřech se více hrálo před brankou Liberce.

„Zrovna oslabení byla jednou z hlavních věcí, které nás trápí od začátku sezony a na kterých jsme poslední týden pracovali. Jsem rád, že se to promítlo do zápasu,“ usmál se Němeček. „Pořád ale máme co zdokonalovat.“

Asi i práce při nerovnovážném počtu hráčů na ledě rozhodla o vítězi pátečního duelu: „Výkon byl dobrý, dá se na čem stavět, ale zápas byl moc těžký. Zrovna tak jsme ho mohli i prohrát, zvládli jsme to i chutí a vůlí,“ podotkl Hořava.

Zatím je zbytečné předjímat, zdali se Sparta pod jeho vedením zvedne tak jako v minulé sezoně, kdy ze spodních pater vyšplhala až na třetí místo. Herní zlepšení je ale patrné.

„Chtěli jsme hodně bruslit, rychle přecházet do útočného pásma a střílet. Dříve jsme situace přehrávali, hledali přihrávky do prázdné branky, ale teď jsme to cpali všechno na branku,“ líčil Němeček.

„Hráli jsme v pěti vzadu i vepředu, drželi pospolu a nenechali se rozhodit. Máme velkou sílu v ofenzivě, skvělí jsou také brankáři, kteří to vzadu zavřou. Teď hrajeme slušně i v obranném pásmu a to vše strašně usnadňuje.“

Obránce Pražanů a střelec první branky zápasu však poslední výkony týmu nijak nepřeceňuje: „Jsme o to radši, že jsme první utkání s trenérem Wallsonem na střídačce zvládli... Ale nic to neznamená a musíme dál pracovat, jsou to jen dva vyhrané zápasy.“