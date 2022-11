Wallson už pozoroval sparťany. Nabídku jsem si potřeboval rozmyslet, říká

Během angažmá v Skellefteå platil za jistotu úspěchu. Čtyři sezony, čtyři postupy do finále švédské nejvyšší soutěže, dva tituly. A když Hořava dorazil za hovorným šedovlasým koučem na týdenní stáž, okamžitě si sedli.

Teď se Wallson pokusí oživit pražský klub, kterému úvodní dva extraligové měsíce vůbec nevyšly a potácí se poblíž dna tabulky.

„Ze Sparty jsem měl dobrý pocit hned od první chvíle,“ popisoval jednání muž, jehož v domovině třikrát vyhlásili nejlepším trenérem sezony.

Povězte, jak jste se dostal do Sparty?

Mluvil jsem s Milošem (Hořavou) a Jaroslavem Hlinkou. Kontaktovali mě a poprosili, jestli bych sem za nimi nepřijel, čímž to začalo. No a podívejte, teď jsem tady.

Médii létala zpráva, že jste první nabídku odmítl.

Ne, to není pravda. Chtěl jsem jen čas na rozmyšlenou, proto to tak trvalo. Spousta střípků do sebe musí zapadnout, abyste mohl říct: „Tohle se mi líbí, beru, vyrážím do zahraničí.“ Jednání Sparty bylo velmi profesionální. Miloš i Hlinka jsou bývalí hokejisté, tenhle sport milují, což z nich bylo cítit, a mně to pomáhalo.

Takže rozhodování bylo těžké?

Víte, když se stěhujete do jiné země, musíte nejprve zařídit spoustu věcí. Není to tak, že prostě sednete na letadlo a zmizíte. Ale naštěstí už je o všechno postaráno. Přiletěl jsem v noci na středu. Dorazil bych dřív, jenže sníh způsobil ve Stockholmu úplnou kalamitu. Všechny lety byly zrušené. Sparta je každopádně velký klub s ohromnou historií. Jsem pyšný, že mám šanci být součástí trenérského týmu a pracovat tady. Navíc s Milošem.

Miloslav Hořava o Hansi Wallsonovi „Jeho pohled na hokej se mi moc líbil. Už jsem ho párkrát kontaktoval dřív, až teď to vyšlo. Měl i jiné nabídky, ale s jeho historií se tomu nedivím. Kdybyste ho viděli v kabině! Chtěli jsme ho s Petrem Tonem představit, ale než jsme tam došli, zvládl to sám a hráči mu tleskali. Je to opravdu borec, který ví, co dělá a co chce,“ vykládal Miloslav Hořava novinářům poté, co odkoučoval první trénink Sparty po boku svého švédského parťáka.

Odkud se znáte?

Když jsem před pár lety ve Švédsku trénoval Skellefteå, přijel k nám na stáž. Během týdne, co u nás pobyl, jsme se o hokeji dlouze bavili a vznikla mezi námi jistá chemie.

Rozmýšlel jste se z více nabídek?

Pár variant jsem měl, ale v hokeji už se pohybuju dlouho, takže se neunáhlím, čekám. A když pak přijde ta správná...

Jak se v českém hokeji orientujete?

O extralize toho vím docela dost, znám pár týmů. A Martin Ševc, kterého jsem trénoval v Skellefteå, mluvil o vašem hokeji i o zemi jako takové pozitivně. Je to fajn kluk, ve Švédsku jsme to společně dotáhli až ke zlatu.

Máte za sebou první trénink. Zdálo se, že zatím spíš mužstvo pozorujete, než že byste se aktivněji zapojoval...

Tak to i je. Musím napřed kluky hlavně pořádně poznat, vidět chod klubu. Sám jsem hrál, takže dobře vím, jaké to je, když přijde nový trenér. Nabíjí vás to energií. Což je přesně věc, kterou tým teď potřebuje.

Jaké máte nyní plány?

Teď nás čeká nonstop práce. Musíme najít cestu, jak být co možná nejkonzistentnější. Nějakou představu máme, jenže nemůžete chtít všechno hned. Je před námi určitý proces. Parta je tu dobrá, jsme připravení to rozjet.

Jak si budete s Miloslavem Hořavou dělit práci?

Konkrétní odpověď nemám, na to je ještě brzy. Ale představa je zatím taková, že by se Miloš staral o obránce a já řešil útok, na což jsem zvyklý.

Přebývat budete v hotelu?

Zatím jo, ale mám se teď jít podívat na jeden byt. Město ještě moc neznám. Víte, ono je to jedno, kde bydlím. Chci pracovat sedm dní v týdnu od rána do večera. Úplně mi postačí, když budu mít postel na přespání.

Rodinu necháváte ve Švédsku?

Zatím tu budu sám, přinejmenším do konce sezony. Ale nebude to pro mě problém, zvládnu to.

A jak tým přijme, že kabinou bude znít angličtina?

Podívejte, tohle je hodně důležitá věc. Potřebujeme mít jistotu, že všichni rozumí všemu, co jim říkáme. Asi půjde o takový mix. Já budu mluvit chvíli anglicky, pak zase Miloš česky. Ze své zkušenosti znám, že když se ve švédských klubech mluvilo jen anglicky, měli s tím někteří tamní kluci potíže. To se nesmí stát.

Říká se o vás, že jste s hráči rád v kontaktu. Nebojíte se mluvit.

Takový jsem, chci kluky poznat co nejlépe. Jasně, zabere to čas, takže musím začít co nejdříve.

A čím chcete přispět po hokejové stránce? Máte vlastní filozofii?

Základem je hrát co nejvíc s pukem. Když máte kotouč v držení, řídíte hru, její tempo. Jinak jen naháníte soupeře. Musíte bojovat, napadat, bruslit. A pokud se vám podaří najít správnou kombinaci tvrdé dřiny a dovedností, jste na správné cestě.