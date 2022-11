V přesilovkách zbytečně jančíme, štve litvínovského Hlavu

„V přesilovkách nám chybí klid. Podívejte na Třinec. Zavezou puk, podrží si to, rozdají. My zbytečně jančíme, občas ty puky od sebe odpalujeme a nedaří se nám to uklidnit. Hrát trpělivě, aby se to otočilo,“ štve litvínovského útočníka Nicolase Hlavu.

Početní výhody s Litvínovem teď piluje jeden z nových asistentů, kapitán zlaté generace Robert Reichel. „Určitě nám ukáže, co bylo špatně, co bychom měli změnit. Tím, že s námi začal pracovat, se to o maličko zlepšilo, ale je před námi ještě velký kus práce. Určitě se to bude zvedat,“ věří Hlava.

Bod, který Litvínov získal s Třincem, vnímal útočník rozporuplně. „Před zápasem by byl zlatý, teď si ale myslím, že jsme měli na výhru. V těch přesilovkách to z naší strany bylo hodně křečovité, oni hráli rychlý přístup a my s tím měli velký problém. Měli jsme možnost urvat to na naši stranu, ale bohužel to nevyšlo,“ mrzelo forvarda, který ve 22 zápasech zatím nasbíral 13 bodů za 4 góly a 9 asistencí.



I když ztráta s Třincem bolela, je to potvrzení trendu, že Litvínov jde nahoru. Pod Karlem Mlejnkem, který nahradil odvolaného Vladimíra Růžičku, chemici z osmi zápasů nebodovali jen jednou, naopak pětkrát zvítězili za tři body. „Musíme pokračovat v těch věcech, co jsme začali. Věřit tomu, že to funguje a jít krok za krokem dál. Když budeme poctiví, můžeme tabulkou stoupat,“ je přesvědčený Hlava. V neděli hraje Verva v Boleslavi. „Samozřejmě tam chceme navázat na výkony, které poslední dobou předvádíme. A vyhrát!“