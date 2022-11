Kubík řádil, zkoušel Granlunda a hlásil: Už nejsme hodné Kladno!

Před utkáním se přitom čtyřiadvacetiletý člen elitního útoku cítil nesvůj. Zkraje října právě s Olomoucí nedohrál, kvůli slabosti musel do nemocnice. A pak nuceně pauzíroval celý měsíc. „První tři střídání jsem byl takový… nechci říct opatrnější, to nikdy na sebe nebývám, ale měl jsem to v hlavě. Pak to opadlo a nakonec dobrý zápas,“ oddechl si, aniž by své potíže specifikoval. „Všechno bude v pohodě,“ ubezpečil.

Po svém návratu na led Kubík řádí: posledních šest zápasů, pět gólů. V pátek útočil na hattrick, šance na něj měl. „Škoda, ale sezona je dlouhá, snad brzy přijde.“

Za jasného vedení se pokusil taky o Granlundovu fintu, při které puk nabere na čepel a hodí do sítě. V extralize ještě nikomu nevyšla. Ani Kubíkovi. „Co se stalo? Asi to, že jsem si pak sedl na zadek,“ křenil se čtyřiadvacetiletý střelec. „Bylo čerstvě po rolbě, na ledě zůstalo hodně vody. Nějak se mi to nabalilo, trošku jsem puk zvedl, ale sjel mi. Tak snad jindy…“

Litoval nemusel, hlavně jeho akce vedoucí ke gólu na 4:1 brala dech. Kotouč si vzal ve vlastním obranném pásmu, mezi soupeři prokličkoval jako slalomář, objel branku a zpoza ní puk zasunul k tyči. Donutil ke střídání brankáře Jakuba Sedláčka.

„Já se snažil hlavně neztratit puk. Před červenou čárou jsem udělal kličku hráči, najednou jsem jel jeden na jednoho. Zkusil jsem naznačit, objel jsem ho, pak i bránu a nějak to tam padlo. Možná to vypadalo dobře, ale neměl jsem to úplně v úmyslu.“

I tahle paráda demonstrovala, jak Kladno nad soupeřem, kterému se v extralize daří, dominovalo. „Během reprezentační pauzy jsme potrénovali, řekli si, jak chceme hrát. Bojovat za Kladno. Předvádíme teď mnohem lepší hokej. Nejde o výsledek, je nepodstatné, že padlo pět gólů. Důležité je, že jsme hráli týmově a odmakali to,“ vyzdvihl Kubík.

Adam Kubík z Kladna (v bílém) dává zpoza branky gól na 4:1, brankář Jakub Sedláček pak střídal.

Podle něj pomohl i nástup nového asistenta Pavla Skrbka, který během reprezentační odmlky vystřídal Jiřího Burgera. „Přinesl asi tu obětavost, trošku tvrdost. Byli jsme až moc hodní na všechny soupeře. Oni proti nám vždycky blokovali střely, my to nedělali. Tentokrát jsme všichni padali po držkách, padali jsme i do střel, to byl klíč k úspěchu,“ vypíchl 184 cm vysoký hráč. „Náš tým, který zažil přestřelku v Hradci Králové, je už někde jinde. Jsme trošku jiné mužstvo, změnili jsme se. Myslím, že to vypadá dobře. Proti Olomouci to byl nejbojovnější zápasy sezony. Ne výtečný, udělali jsme i chyby, ale dobrý. S bojovností přichází sebevědomí. Hlavně to nezakřiknout a tvrdě pracovat dál.“

I fakt, že se Rytíři ukáznili, stojí za probuzením. Proti Olomouci napočítali jen dva vyloučené. „To je hlavní téma v kabině. V posledních utkáních se nám docela dařilo snížit počty vyloučených. Nevím, jestli jsme stále nejtrestanější tým, ale oslabení nám brala síly, zbytečné fauly nám prohrávaly zápasy,“ věděl Kubík, který chválil rovněž dvougólového veterána Jakuba Klepiše: „Klépa hraje skvěle celou sezonu. Klobouk dolů před ním. Druhá lajna rozhodla, rychle dala na 2:0.“

Adam Kubík přijímá gratulace od spoluhráčů.

A díky výhře Kladno už není poslední, na dno se zřítil českobudějovický Motor. „Je příjemné, že nejsme dole, ale nedíváme se na tabulku, nýbrž na náš výkon. A na to, abychom sbírali body, což se poslední tři zápasy daří. Chceme na to navázat.“

Šance je už v neděli na ledě arcirivala pražské Sparty. „O2 Aréna hostující týmy žene dopředu, mně se tam vždycky hrálo dobře. Doufám, že přijde hodně lidí a ukážeme, že máme na to porážet i takové týmy s tak skvělými hráči.“