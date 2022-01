Nový rok jako restart? Zvedli jsme se. Střídačka teď žije, těší Poláška

„Ve třetí třetině bylo vidět, že šlapeme,“ uvedl sparťanský obránce Adam Polášek. „Chtěli jsme to víc... Byli jsme jasně lepší,“ nezdráhal se při hodnocení závěrečné dvacetiminutovky.

Pravdou je, že pražský celek ten jihomoravský těžce přestřílel a na pokusy vyslané směrem k brance (v součtu s prodloužením) vyhrál 12:2. A k tomu hosté zablokovali ještě dalších patnáct ran.

Poslední statistický údaj jasně potvrzuje herní styl Brňanů po získání vedení. Defenzivně propracovaný bojovný systém plný obětavosti dlouho působil jako to správné řešení, jenže realizačnímu týmu kolem kouče Jiřího Kalouse přece jen nevyšel.

„Soustředili jsme se na obranu. Drželi jsme se dobře, i když Sparta tlačila. Škoda, že jsme to nedotáhli,“ hlesl krátce Kalous, který duel nechtěl krátce po jeho konci moc hodnotit.

„Oni hráli play off zápas. V bloku čekali na naše chyby, chodili do protiútoků, blokovali střely, byli silní v rozích. O to víc jsem rád, že jsme se vrátili do utkání, a dokonce vyhráli,“ radoval se kapitán Sparty Michal Řepík. „I v první třetině to dělali chytře a asi měli také více šancí než my. Tlačili nás a byli lepší,“ uznal.

I tak Pražané Kometě dost usnadnili vytvoření náskoku. Nejprve si nechali ujet ve skvělé formě hrajícího Petera Muellera. Ve druhém případě zase brankáře Alexandera Saláka nechali samotného v souboji s Martinem Zaťovičem. Necelých patnáct minut uběhlo a Brno vedlo 2:0.

„Góly jsme si dali sami po chybách, které si musíme pohlídat... Měli jsme sice dobrý vstup do zápasu i šance, ale pak přišly dva takové defekty,“ popisoval Polášek. „Úplně dolů nás to nesrazilo. Práce, kterou jsme měli udělat v dalším průběhu zápasu, byla jasně daná,“ doplnil.

Jan Buchtele ze Sparty (vlevo) a Michal Gulaši z Brna v ostrém souboji.

V dalších dvou třetinách hru tvořili hlavně domácí, kdežto Kometa přepnula do účelného módu a tvrdě ničila jakékoliv kreativní nápady protivníka. Ten, i když už se prokousal přímo do brankoviště, selhával na slovenském gólmanovi Mateji Tomkovi.

„Dostali jsme se do toho od druhé třetiny, odmakali jsme to, ale nebyli jsme schopní to tam propálit,“ komentoval Řepík, s nímž se shodli také obránce Polášek a hlavní trenér Josef Jandač.

Ofenzivní snaha Sparty budila s postupujícím časem čím dál zoufalejší dojem, jenže vše rozčísla právě Poláškova kontaktní trefa v čase 53:49.

„Celý gól patřil hráči, který clonil před brankou,“ povídal s úsměvem Polášek. „Byl to moment, který nás nastartoval. Dal nám sílu, abychom skóre v závěru dotáhli,“ přidal Řepík.

Vyrovnávací branka padla při hře bez brankáře. Kvůli power play si přitom trenér Jandač vybíral oddechový čas ve chvíli, kdy Brňané vyhodili na zakázané uvolnění.

„Čekal jsem na ně (soupeře), jestli si timeout nevyberou. Tušil jsem, že kdyby si ho nevzali, vzal bych si ho já,“ říkal Jandač rozhodně, jak moc byl přesvědčen o rozporuplném rozhodnutí.

Ve vyhroceném utkání přišla reakce mnohých fanoušků z tisícovky přítomných velice rychle. „Jandač ven,“ ozývalo se halou.

„Nevnímám to, ale samozřejmě to je nepříjemné. Nacházíme se na místech, kde bychom být neměli,“ podotkl s pochopením kouč desátého týmu tabulky.

Jeho strategie slavila úspěch. K radosti i oněch o pár okamžiků předtím frustrovaných diváků poslal Erik Thorell 48 sekund před koncem zápas do prodloužení.

38. kolo hokejové extraligy HC Sparta Praha - HC Kometa Brno. Erik Thorell ze Sparty střílí vyrovnávací gól.

„Na střídačce snad nebyl ani jeden člověk, který by tomu nevěřil. Poté, co jsme si řekli do nového roku, je vidět, že jsme se zvedli. Týmově, tím přístupem... Střídačka žije a stojí to za to,“ jásal po utkání Polášek.

Měl samozřejmě důvod. V nastaveném čase hned po čtyřiceti vteřinách rozhodl Řepík, jenž dokonal obrat. Přitom ještě před pár týdny na tom Pražané byli mnohem hůře a výsledkově ani herně se jim nedařilo.

Že by najednou na Silvestra místo rachejtlí odpálili všechny neúspěchy?

„Po těch nezdarech před Vánoci do toho jdeme s pokorou. Nálada nebyla po zrušeném Spengler Cupu dobrá. V kabině jsme si to vyříkali, pověděli jsme si, co chceme hrát a co chceme změnit,“ osvětlil Řepík.

„Do Davosu jsme se těšili, zase nám to mohlo pomoci stmelit tým, čekaly by nás těžké zápasy. Na druhou stranu, spousta hráčů toho za sebou měla dost, včetně mě. Reprezentační akce a Liga mistrů byly náročné. Možná, že nám to přišlo vhod. Pár dní jsme si odpočali, potrénovali a dali to trochu dohromady,“ doplnil.

A Polášek jen přitakával: „Přístup k zápasům teď máme jinak nastavený, co bylo minulý rok, jsme hodili za sebe.“

Pořád ovšem platí, že se fakticky nic moc nezměnilo. Sparta stále bojuje „jen“ o pozice v play off. „A zatím to jsou jen dva zápasy,“ nepřeceňuje poslední úspěchy Řepík.