ONLINE: Ve Vítkovicích a Hradci Králové se hrají derby, Sparta hostí Kometu

Obě východočeská derby této sezony ovládl Hradec Králové, dosud poslední vzájemný duel otočil v závěru i díky hattricku Ahtiho Oksanena. Pardubice se poprvé musí obejít bez kapitána Jakuba Nakládala. Vedení klubu v tiskovém prohlášení uvedlo, že zkušený obránce skončil z osobních důvodů, ale odmítlo situaci blíže komentovat.

Vítkovice ve čtvrtek prohrály na ledě Mladé Boleslavi 2:5 a poprvé od 17. listopadu vyšly naprázdno. „První dvě třetiny jsme tady absolutně nebyli,“ povzdechl si kouč Miloš Holaň. Oceláři, které v posledních týdnech trápila početná marodka, se stále drží na prvním místě, ale jejich náskok na druhý Hradec Králové se smrskl na čtyři body.

České Budějovice mají za sebou dva skalpy celků z popředí extraligové tabulky. Plzeň přehrály 4:2, Pardubice dokonce 6:1. Naopak Mladá Boleslav se chce rychle oklepat z debaklu 0:7 na Spartě. „Prospěje nám, když to co nejrychleji hodíme za hlavu. Možná je i lepší, že nás čekají zápasy v rychlém sledu,“ uvedl trenér Radim Rulík.

Litvínov sice zakončil rok 2021 vítězstvím 3:2 v severočeském derby proti Liberci a přerušil sérii tří porážek, ale stále se krčí na třinácté pozici, která na postup do play off nestačí. Plzni bude v nespecifikované době chybět David Jiříček, jeden z největších talentů českého hokeje musí po zranění na světovém šampionátu do dvaceti let podstoupit operaci kolene.

Velice důležitý duel se hraje v Chomutově, kde se čtrnácté Kladno střetne s posledním Zlínem. Ztráta obou celků na třináctou pozici už působí téměř nesmazatelně, mezi oběma týmy se ve zbytku základní části zřejmě rozhodne o přímém sestupujícím a účastníkovi baráže. Rytíři získali během prosince jen čtyři body, Berani devět a záchranářský boj opět trochu zamotali.

Liberec vyhrál čtyři z posledních pěti utkání a poskočil na osmou příčku. Extraligová tabulka je ale stále velice vyrovnaná, třináctý Litvínov dosud posbíral jen o šest bodů méně. Na hraně umístění pro vyřazovací boje se pohybuje také Olomouc. „Hráli jsme na maximum sil, které teď máme. Pokud se ale od tohoto výkonu odrazíme, bude to dobré,“ chválil trenér Zdeněk Moták ve čtvrtek své svěřence i přes prohru 0:1 s Hradcem Králové.

Na sparťanské demolici Mladé Boleslavi se nejvýraznější měrou podílel čtyřbodový Roman Horák (2+2), Alexander Salák vychytal svou první nulu v sezoně. Pražané se na suverénní výkon pokusí navázat v utkání s Kometou. Defenzivní řady Brňanů se v neděli rozrostly o Lukáše Douderu, který přišel z Karlových Varů na hostování do konce ročníku.