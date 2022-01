Horák po demolici Boleslavi: Nedělejme závěry, musíme takhle odehrát víc zápasů

„Výborný úvod nového roku, dnešní výkon byl parádní. Od prvního do posledního hráče,“ pochvaloval si Horák. Podobně jako jeho spoluhráč Filip Chlapík ovšem v mixzóně opakovaně upozorňoval, že se jednalo stále jen o jedno utkání: „Musíme jich zvládnout víc a pak uvidíme.“

Romane, jak jste prožíval zrušení Spengler Cupu, mrzelo vás to?

Mě to určitě mrzelo, nicméně má to svá pro i proti. Těšili jsme se tam, ale zrušilo se to z důvodů, s nimiž jsme nemohli nic dělat. Uvidíme, jestli nám pauza prospěla. Měli jsme čas některý situace vypilovat.

Čemu jste se během pauzy věnovali?

Sedli jsme si, dělali jsme hodně mítinků, řešili jsme systém a dobře trénovali.

Cítili jste, že vám hokej chybí? Že už jste se těšili zpět na led?

Mohlo to pomoct, spoustu kluků jezdilo na nároďák a program byl nahuštěný. Bylo evidentně vidět, že každý z nás chtěl a bojovali jsme na sto procent. Nemůžeme z toho však dělat žádné velké závěry.

Koneckonců jste pořád, s ohledem na složení týmu, jenom na desátém místě tabulky.

Přesně tak. Víme, kde se nacházíme, potřebujeme sbírat body a dostat se nahoru. Musíme už teď hrát play off hokej.

Je pro vás lepší, že se můžete soustředit jen na extraligu?

Určitě, nicméně Liga mistrů pro nás znamenala velký přínos. Hokej se tam hraje jinak, byla to příležitost a zkušenost pro spoustu kluků. Bohužel jsme vypadli i přes dobrý výkon v Rögle a dlouhodobě se nám nedařilo formu přenést do extraligy. Snad se to nyní trošku otočí.

Tentokrát se vám zápas povedl i v defenzivě, máte druhou nulu v sezoně...

Jsme v obraně asi druzí nebo třetí nejhorší v lize, všichni vědí, jaká čísla máme. Defenziva nám dělala vážné problémy, snažili jsme se na ní zapracovat a dneska už to vypadalo. Musíme však začít šlapat konzistentně.

Dal jste dva góly, přidal dvě asistence. V sezoně jste měl dva tříbodové duely, ale Sparta je pokaždé ztratila. Teď už vám to se čtyřmi body vyšlo.

Ani pro mě osobně není sezona úplně dobrá. Jsem rád, že jsem týmu mohl pomoct a něco tam padlo. Minimálně první dvě formace jsou tady od toho, aby dávaly góly a tým táhly. Na druhou stranu, potřebujeme hrát opravdu výborně do defenzivy, abychom se mohli od něčeho odrazit, jelikož v útoku a nastřílených gólech jsme v extralize snad stejně první.

Je to tak. A vám osobně pomůže takový výkon?

Doufám v to, ale hokej už hraju déle a vím, že je potřeba takhle odehrát víc než jen jedno utkání. Poté se sebevědomí může zvednout.