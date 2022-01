Nakládal z osobních důvodů končí. Dál bez komentáře, vzkazují Pardubice

Nakládal byl v probíhající sezoně nejvytěžovanějším pardubickým obráncem, na ledě trávil průměrně bezmála 20 minut na zápas. Za 35 utkání si připsal 11 kanadských bodů a pomohl ambiciózním Východočechům k průběžnému třetímu místu v extraligové tabulce.

Účastník tří světových šampionátů už však ve svém mateřském celku zřejmě další starty nepřidá. „Jménem celého klubu děkujeme Jakubovi za spoustu skvělých zápasů, které v našem dresu odehrál. Z výše popsaných důvodů žádáme o respektování soukromí, klub ani hráč nebudou poskytovat další komentáře,“ zní stanovisko Dynama.

Pardubice jsou jediným klubem, jehož dres Nakládal v české extralize oblékal. V roce 2010 s nimi získal mistrovský titul. O rok později odešel do KHL do Ufy, poté hrál ve stejné soutěži za Spartak Moskva a Lev Praha. Po ročním angažmá v TPS Turku se v roce 2015 vydal dobývat NHL.

Za Calgary nastoupil řízný bek v 27 duelech a připsal si pět bodů za dvě branky a tři asistence. Působil také na farmě ve Stocktonu v AHL. V ročníku 2016/17 dostal v dresu Caroliny šanci jen ve třech zápasech a nebodoval.

Zamířil zpět do KHL do Jaroslavle, kterou po čtyřech letech opustil z rodinných důvodů a vrátil se do extraligy. Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2012 startoval i na světovém poháru v Torontu či na olympijských hrách v Pchjongčchangu.