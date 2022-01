Hokejové Olomouci chybí nejen obránci, ale i jejich přesnější pasy

„To už je dost,“ ušklíbne se olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Jsme schopni hrát celkem vyrovnané zápasy, ale je vidět, že Hradec je kvalitní na všech postech. Vydařili se mu báječně cizinci. Aspirant na titul.“

Útočník Silvester Kusko doplní: „Těžký zápas, Hradec je teď nejlepší v extralize. Nezačali jsme dobře, ale zlepšovali jsme se a třetí třetinu to vyvrcholilo. Měli jsme převahu, ale nebyli jsme schopni dát gól.“

Právě Kusko měl největší možnost kohoutů. Ve 49. minutě po krásném pasu Krejčího byl sám před Kiviahem, leč urostlý finský gólman dokázal puk držadlem hole vytáhnout na břevno.

„Krejča mi to super posunul, mířil jsem nahoru, gólmanovi to štrejchlo do hokejky. Pár centimetrů vedle a bylo by to tam,“ litoval. „V některých situacích nám chybělo pár centimetrů, aby tam puk propadl. Výkon nebyl špatný, koncovku musíme zlepšit.“

Nejen koncovku. Hradecký tým znovu působil jako vysoce organizovaná jednotka, Mora se nedostávala často do střeleckých příležitostí.

„Hradec hraje obranu výborně a do toho trychtýře před brankou se hrozně těžko dostává. Mají velké silné beky, kteří tam naše hráče nepustili. I přesto jsme si šance vytvořili, ale je potřeba v sobě mít více toho zabijáka, který to tam šlehne a nazdar. Jestli se však od výkonu odrazíme, tak to bude dobré,“ věří Moták. „Jsme zklamaní z výsledku, ne z výkonu, protože ten byl statečný. Hráli jsme na maximum sil, které teď máme. Hráli jsme celkem dobře a hlavně ve třetí třetině jsme si vypracovali dostatek příležitostí. Bohužel jsme nastřelili tři tyčky.“

Olomouckým útočníkům chybí lepší rozehrávka od obránců. Dlouhodobě. A ve svátečním období tím více, neboť postrádají tři beky - Ondruška, Dujsíka a Rašnera. „Marodka v obraně je veliká, tři ze základní šestky je dost,“ povzdechl si Moták.

Poprvé v ročníku tak postavil zkušeného zadáka Tomáše Valentu, jemuž prvoligový Havířov ukončil nevydařené hostování. „Krátkodobá výpomoc, nepočítáme s ním dlouhodobě,“ upřesnil Moták, že Lukáš Mareš si tentokrát musel plnit povinnosti v kmenové Jihlavě. „Vypadá to, jako bychom pomalu nevěděli kudy kam. Ale jsem rád, že nám Valenta pomohl. Věděli jsme, že nevydržíme hrát na pět obránců celý zápas, chtěli jsme si vypomoct.“

Motáka potěšil návrat útočníka Rostislava Olesze po měsíčním laborování se zlomeným prstem.

Do defenzivy odehrála Olomouc dobrý zápas, favorita rovněž nepouštěla mnohokrát před brankáře Konráda, leč půl minuty před koncem první třetiny si nepohlídala nahození Perreta z kruhu, které díky cloně zapadlo pod břevno a nenápadně utkání rozseklo.

„Oni to takhle hrají, připravovali jsme se na to, ale nepokryli jsme střílejícího hráče a pak tomu ještě náš hráč uhnul, protože si myslel, že to letí nad. Shoda chyb, ne náhod. Víme, že Hradečtí mají dobrá vhazování,“ podotkl Moták. „Pokud by nás přejeli 5:0, bylo by to špatně, ale když saháte po bodu a nemáte nic, mrzí to o to víc,“ doplnil Kusko.

Kusko má víc prostoru na útok

Defenzivní útočník se po výměně z Brna za Ostřížka dostává do dobré formy; z předchozích čtyř zápasů posbíral Kusko tři kanadské body a také proti hradecké obraně byl nebezpečný.

„Zaplaťpánbůh, že bodově je to teďka pro mě lepší, ale budu radši, když budeme bodovat jako tým.“ V Olomouci častěji než na centru nastupuje na levém křídle. „Od té doby, co hraju v chlapech, jsem střídal centra a levé křídlo. Vždy jsem byl spíš bránící útočník. Tady taky na křídle víc bráním, ale hraji s Lukášem Klimkem a Honzou Knotkem a bránit můžeme všichni tři, takže mám pak víc prostoru útočit,“ pochvaluje si. „Prostředí jsem znal už z loňska, nešel jsem úplně do neznámého. Dostal jsem tady větší prostor než v Brně a to dělá taky hodně. Sebevědomí šlo trošku nahoru. Sedli jsme si i se spoluhráči, je to víc faktorů,“ dodal útočník, jehož tvář zdobí monokl. „S Vítkovicemi jsem dostal hokejkou.“

To přebolelo rychle. Jedenáctá Mora teď potřebuje v novém roce rychle zapnout. Má jen o bod více než třináctý Litvínov a zítra hraje v Liberci.