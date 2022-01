Další velký moment: Krejčí zažehl motory, ujel všem a rozhodl

A co takhle za rychlý skluz? Pětatřicetiletý centr bleskové bruslení většinou ke své chytré hře nepotřebuje, ale v úterý v Liberci v prodloužení ukázal, jak to vypadá, když šestačtyřicítka zažehne motory.

Objel vlastní branku, přihrál do středního pásma kumpánovi Janu Káňovi a v tu chvíli nastartoval.

Tomáš Filippi vůbec nestihl jeho pohyb zachytit. Vmžiku byl Krejčí za zády soupeře, Káňa mu krásně kotouč vrátil a pak jej olomoucká hvězda sama před brankářem Kváčou poslala v čase 63:03 do víka.

Liberec - Olomouc 3:4.

Krejčí, jenž by měl táhnout českou reprezentaci na olympiádě, se trefil v ročníku už posedmnácté, k tomu posbíral 16 asistencí, což ve 34 zápasech dělá 33 bodů.

V úterý přispěl ke třetí výhře Mory nad Libercem v sezoně. Hosté však úplně spokojení na Hanou neodjížděli, neboť ještě osm minut před koncem třetí třetiny vedli o dva góly. „Výpadek v závěru nás mrzí,“ připustil olomoucký trenér Jan Tomajko. „Měli jsme obrovský problém se soupeřovým napadáním.“

V 11. minutě první ránu olomouckého zadáka Jana Švrčka od modré ještě Kváča vyrazil, akce však pokračovala a stejný hráč z podobného místa už slavil. Ve druhé třetině sice po akci Klapky domácí kapitán Jelínek vyrovnal, hosté si však díky dvěma slepeným gólům v 35. minutě vedení ještě navýšili.

Nejdřív se z ostrého úhlu prosadil Jakub Navrátil a v přesilovce za přestupek Kváči z mezikruží i Lukáš Nahodil. Ve třetí třetině nespokojení fanoušci skandovali: „My chceme Tygry!“

A ti nakonec sahali po obratu.

Mladý útočník Adam Klapka parádní střelou z pravého kruhu v 53. minutě snížil. O 46 vteřin později Filippi vyrovnal. „Prohra mrzí, ale jsme rádi i za ten bod, co jsme vybojovali. Věřili jsme do konce zápasu a podařilo se nám vyrovnat, jen škoda, že nám to v prodloužení nevyšlo. Ale ukázali jsme, že v týmu sílu máme,“ řekl Klapka. A Krejčí zase ukázal, že rychlost rozhodně není jeho slabina.