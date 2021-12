Měsíce běhal po doktorech, konec kariéry však olomoucký Rutar odvrátil

Dvacátého prvního prosince naskočil do nejvyšší soutěže poprvé od března. „Ruty nehrál půl roku. Už se říkalo, že skončí, a najednou se parádně oživil. Je to perspektivní klučina,“ chválí nadaného beka olomoucký trenér Zdeněk Moták.

„Před sezonou se ukázalo, že nemohl jít do vyšší tepové frekvence než nějakých 120, 130 tepů, tudíž od doktorky nedostal povolení hrát.“

Rutar tak téměř sedm měsíců absence strávil na vyšetřeních. „Nakonec se ukázalo, že ta jeho vada by nemusela být tak nebezpečná,“ zaklepe Moták na stůl. „Takže dostal povolení a hraje. Ale půl roku nemohl dělat nic.“

V úterním zápase na ledě Vítkovic nastoupil po boku zkušeného Jana Švrčka v elitní formaci Hanáků, v níž zase chybí kapitán Jiří Ondrušek. Sice nastoupil do nedělního zápasu proti karlovarské Energii, jenže si zranění obnovil. „Hloupě jsme to uspěchali. To je naše chyba,“ kál se Moták.

Rutar se tak vrátil ve vhodnou chvíli. Mora má k dispozici jen šest zadáků. Zraněni jsou i Alex Rašner a Tomáš Dujsík. „Ondrušek je out, Dujsík s Rašnerem na nějakou dobu taky. Všechno hráči ze základu,“ povzdechl si Moták.

A to ještě může být rád, že šestici beků vůbec poskládal. Šanci dostal osmnáctiletý slovenský bek Šimon Groch, který měl před začátkem ročníku na kontě jen dva extraligové starty. „Všechna čest. V sobotu se vrátil z Kanady a na druhý den hrál. Samozřejmě zaspal na sraz, ale musel hrát,“ podotkl Moták.

Kromě něj vytáhl z prvoligové Jihlavy také Lukáše Mareše, jenž má tři starty v nejvyšší soutěži. Nasadil i dvacetiletého Matúše Hlaváče.

Olomouc vs. Hradec Králové Online reportáž ve čtvrtek od 18 hodin

Zraněné beky doplňují ještě útočnici Kucsera a Olesz. Prvně jmenovaný laboruje s blíže nespecifikovaným zraněním v dolní části těla. „A Olesz měl dvojnásobně zlomený prst. Těžké zranění. Každá přihrávka a zpracování v utkání bolí. Ještě se necítí,“ poodkryl Moták s tím, že Jakub Navrátil v zápasové nominaci chyběl kvůli výkonnostním důvodům. „Jinak je to ale vlastně tak, že o případném startu hráče rozhoduje těsně před utkáním lékař.“

Třeba na čtvrteční domácí mač proti Hradci Králové uschopní dalšího maroda.