Svůj krásný gól neviděl. Všichni slavili, tak jsem se přidal, smál se Icha po Zlínu

Pardubice tak zvítězily 2:0 a Zlínu ve skupině o udržení odskočily na šest bodů, nadále jsou v ní třetí.

„Tohle vítězství je hrozně důležité,“ zářil Icha na pozápasové tiskové konferenci. „V dalším domácím klání s Českými Budějovicemi (v neděli 12. května od 15 hodin) to budeme chtít zopakovat, abychom si v tabulce skupiny udělali polštář a mohli hrát víc v klidu,“ doplnil.

První půle mače Pardubic se Zlínem přitom byla, podle očekávání, svázaná nervozitou na obou stranách a k tomu poměrně nudná.

Což bylo pro domácí možná dobře, protože do duelu s Moravany vstupovali s nepříznivou vzájemnou bilancí, a navíc před vlastními fanoušky v CFIG Areně v tomto kalendářním roce nedokázali bodovat naplno v předchozích pěti kolech. Psychicky to zvládli – a že se posléze stadionem nesla melodie Sweet Caroline od Neila Diamonda na znamení jejich výhry, byla vážně událost.

„Ty špatné výsledky s nimi jsme v hlavě měli, ale řekli jsme si, že půjdeme na trávník vyhrát, že těch posledních pět zápasů nadstavby je prostě jiná soutěž. Nějaká nervozita tam možná byla, ale nechtěli jsme to dát nějak najevo. Celkem jsme si věřili,“ poznamenal Icha.

Podle něho Východočeši do utkání vstoupili lépe než hosté.

„Měli jsme tam sice pár zbytečných ztrát, kdy jsme soupeře pustili do protiútoku, ale vzadu jsme odehráli výborný zápas. Druhou půli jsme naštěstí otevřeli gólem a skvěle to dohráli,“ mínil člen reprezentační jednadvacítky.

Jeho branka byla parádní, prosadil se kopem přes hlavu, když se k němu odrazil míč po rohu Daňka.

„Normálně bych šel na první tyč, ale od přestávky jsme na hřišti měli Pavla Černého, tak jsem mu řekl, ať tam je on, že si na balon chvíli počkám,“ popisoval Icha. „Když jsem viděl, jak to letí, udělal jsem si dva kroky dozadu a naštěstí se to ke mně dostalo. Nemusel jsem tolik přemýšlet nad tím, jak zakončit,“ pokračoval.

Pak už propukla pardubická euforie.

„Jak to zapadlo do sítě, jsem vůbec neviděl. Jenom jsem pak slyšel, jak se všichni radují, tak jsem se přidal,“ líčil Icha nadšeně.

Zlínský gólman Dostál proti jeho akrobacii neměl šanci, stejně jako v 85. minutě, když ho ze hry v brejku vyšachovalo duo Sychra - Krobot. Ichův gól byl navíc výjimečný v tom, že padl po útočné standardce, v nichž je jeho mančaft obvykle dost jalový. „Nabádali jsme se, abychom do vápna chodili agresivně, a vyšlo to,“ těšilo teď Ichu.

Podruhé se musel vyznamenat v závěru zápasu. Střídající Ikugar v 88. minutě už překonal pardubického gólmana Kinského obstřelem podél pravé ruky, jenže Icha míč včasným skluzem odklidil z brankové čáry.

„Nějak jsem doufal, že to Ikugar nedá moc prudké – počítal jsem s tím, že by to mohlo propadnout. Věděl jsem, že to budu mít, tak jsem po tom šel,“ řekl hrdina utkání.

Tohle byl moment, kdy Kinský nestačil zasáhnout, ovšem jinak měl Icha pro parťáka mezi tyčemi jen slova chvály.

„Zalepil tam jednu gólovou hlavičku (v podání Janetzkého), Schánělec to ještě dobíhal... To byl výborný zákrok. Tonda chytá skvěle, hraje super i nohama. Má výtečnou kopací techniku, i z metru to umí bouchnout na 60 metrů,“ vyzdvihl Icha.