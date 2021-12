Ani první trefy Klimka s Kuskem po deseti měsících Olomouci nestačily

Hanáci tak prohráli pátý z posledních šesti zápasů. „Čtyřicet minut nebylo z naší strany ideálních, všude jsme byli o ­krok pozadu, ale vrátili jsme se zpátky do zápasu. Měli jsme hrát už chytřeji a udržet to aspoň do prodloužení, ale nevyhodili jsme puk a ­ještě se dostal k dorážce, to byla chyba,“ litoval Klimek.

A to se ještě diváci obávali v závěru o zdraví hvězdného centra Davida Krejčího, jehož do kotníku pukem trefil spoluhráč Tomeček, autor branky. Avšak někdejší útočník Bostonu po vynechání několika střídání ještě do závěru naskočil.

Skláněl se i na poslední buly patnáct vteřin před koncem, které ovšem prohrál a pak si s­ čárovým sudím vysvětloval postavení Fořta. Jediným pozitivem Olomouce jsou tak první góly Klimka s Kuskem, kteří zaznamenali také asistence.

„Skvělá zpráva, ale my se potřebujeme zvednout jako tým,“ zdůraznil kouč Mory Zdeněk Moták.

„Spadl mi kámen ze srdce, ale k­ ničemu to nebylo,“ kývl Klimek. „Deset měsíců bez gólů je dlouhá doba, snažil jsem se to vytěsnit z hlavy. Začala druhá půlka sezony a budu dělat maximum, aby to bylo lepší.“

Devátí Hanáci se pokusí nastartovat zítra na Spartě. „Jedeme tam vyhrát,“ velí Klimek.

„Je potřeba začít zase sbírat body, prostřední část tabulky je strašně vyrovnaná.“