Souboj úspěšných. První v novém roce přichází hradubické derby

Už to samo o sobě je tradičně pro příznivce obou mužstev více než přitažlivé, aktuálně tuto skutečnost zvýrazňuje letošní forma obou týmů. Už podruhé v této sezoně půjde o souboj druhého s třetím, tedy špiček soutěže, z nichž na konci minulého roku ukázal přece jen lepší formu dnes domácí Hradec. Poslední čtyři zápasy totiž vyhrál, aniž by ztratil jediný bod.

„To už ale bylo, teď se musíme soustředit na to, co bude,“ poznamenal k příjemné sérii, kterou Mountfield zakončil rok 2021, útočník Patrik Lamper.

Hradec si dvanáctibodovým ziskem upevnil svoji druhou příčku, náskok před třetími Pardubicemi vzrostl na osm bodů, navíc se na čtyři body přiblížil vedoucímu Třinci, ten má navíc odehrán o jeden zápas víc.

„S tím, co jsme předváděli na konci minulého roku, panuje spokojenost, ale vždycky to může být lepší. Teď jde o to soustředit se na další zápas,“ poznamenal Lamper, jehož tým bude mít v dnešním zápase nad svým soupeřem i psychickou výhodu. Dosavadní dvě vzájemná utkání totiž Hradec vyhrál, v obou případech díky ne vždy vídanému obratu ve skóre.

V prvním na domácím ledě prohrával ještě na konci druhé třetiny 0:2, aby zápas ovládl 5:2, ve druhém v Pardubicích zase Hradečtí stihli v posledních dvou o půl minutách vyrovnat z 1:3 na 3:3 a v prodloužení vstřelili vítěznou branku. Navážou na to nyní?