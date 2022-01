Tohle se nemělo stát, smutnil po porážce se Zlínem kladenský Baránek

Co se stalo?

Hodnotí se mi to strašně těžko. První třetina byla od nás vlažná, nešly nám nohy. V kabině jsme si k tomu něco řekli a od druhé části jsme byli lepším týmem, ale tři body bere Zlín. Bohužel.

Přitom poté, co jste vyrovnali na 1:1, jste dominovali.

Dali jsme gól a měli jsme další šance, ale bohužel jsme to tam nedorvali. Hlavně ta pětiminutová přesilovka mě mrzí. Nedokázali jsme ji využít a ještě jsme tam udělali faul...za mě strašná škoda. Naopak Zlínu to tam padlo. Dostat takhle ke konci zápasu gól, to se nesmíme stávat.

Zlín se k vám přiblížil na tři body, nebude se vám to teď vkrádat do hlav?Vůbec bych se na to neupínal, musíme sbírat body a uvidíme, jak to bude dál. Bodů je ve hře ještě dost, a já doufám, že to zvládneme.