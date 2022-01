Krvavý trénink? Vypadalo to jako ve Star Wars, žertoval kladenský Hlava

K minulé partii se Zlínem se předposlední Rytíři upínali, brali ji za zápas roku, jenže doma rupli a soupeř se k nim přicvakl na tři body. Fanoušci pak debatovali na internetu, že se na tréninku hráči Kladna poprali a že tekla i krev, klub to dementoval.

„Vypadalo to jako ve Star Wars,“ žertoval útočník Nicolas Hlava, který výhru zpečetil do prázdné branky při power play hostů. Naznačil ovšem, že na tréninku se jiskřilo.

„Myslím, že se to děje všude, že některé tréninky jsou vyhrocené a jsou tam emoce. V zámoří je to úplně normální. Bohužel z toho většinou akorát vzniknou takové kachny, že se člověk nestačí divit. Jako kdybych teď řekl, že jsem slyšel od jednoho pána, že Jaromír Jágr přišel za majitelem, že chce vyměnit. To je úplně to stejné. Krev na tréninku? Vůbec!“

Mimochodem, majitel Jágr v neděli kvůli zranění nehrál, postavil se v civilu na střídačku. A ani na inkriminovaném tréninku nebyl. „Nějaké emoce jsou, ale co se stane v šatně, mělo by tam zůstat. Jestli někdo vypustil fámu, je věc druhá. Myslím, že takové situace nás naopak ještě semknou. Je vidět, že to někoho štve a chce s tím něco dělat. Stojíme jeden za druhým. Ať se stalo cokoli, jsme jeden tým, jedna rodina,“ tvrdí Hlava.

Rytíři, kteří postrádali Berana kvůli jednozápasové stopce za faul na zlínského Radka Veselého, ještě stihli poslat útočníka Marka Račuka do Prostějova, odkud získali univerzála Jakuba Babku.

A na střídavé starty taky bratry Martina a Ondřeje Procházkovy z kádru Litoměřic, prvoligového lídra. „Kluci, co přijeli z 1. ligy, nám strašně pomohli. Přinesli bojovnost. A bráchové z Litoměřic si díky vítězné atmosféře u nich věří. Všichni hráli výborně,“ smekl Hlava.

Ostatně bojovnost zmiňovali kotelníci Kladna i na transparentu, který vyvěsili ve svém sektoru. Stálo na něm: „Kdo má Kladno u pr****, ať táhne! My bojujem!“

„Všichni jsme si toho všimli, nabudilo nás to,“ pozoroval Hlava. „Obrovský dík fanouškům, že přijeli.“

Děkoval i brankáři Landonu Bowovi. Kanaďan má první čisté konto sezony. „Zasloužil si nulu, chytá parádně. My vždycky nějakou chybu udělali a nechali jsme ho v tom vykoupat. Výhra je jeho zásluha,“ mínil Hlava.

Zářil také Bow: „Všichni dneska hráli fantasticky, pravděpodobně to byl náš nejlepší zápas v sezoně. Jsem šťastný, že nula konečně přišla. Doufám, že jich ještě pár přibude.“

Jediné vyloučení, další pozitivum Rytířů v zápase s Olomoucí. Pro zajímavost, hosté neměli ani jednoho hráče na trestné lavici! „Dávali jsme si na fauly pozor, i to jediné vyloučení bylo maličko zbytečné. Odjeli nám a my je zase doháněli, podražení, to se nesmí stávat,“ varuje Hlava.

„Ve většině zápasů, ve kterých jsme vedli, jsme v závěru dostali gól. Olomouc má výborné hokejisty. David Krejčí to hrál v suchém triku, chodil kolem nás jako kolem kuželů. Naštěstí jsme to ubránili.“

A tak se Kladno od Zlína odpoutalo zase na šest bodů. Plus má zápas k dobru. „Dva dny po našem vzájemném utkání byla na nás porážka ještě znát. Ale vracet se k tomu a utápět se v tom delší dobu by nebylo dobré. Porazili nás, je to za námi a jsme pořád před nimi,“ cítí Hlava psychologický doping.

„Hrát tak jako proti Olomouci dál, můžeme být úspěšní.“